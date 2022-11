Fui la última en enterarme: menor frente a captura del que sería su agresor sexual

Marchas feministas en Cali. (Imagen de referencia) Foto: Jose Vargas

Después de que la Fiscalía diera a conocer la captura de quien sería el responsable de amenazar con un cuchillo, acosar sexualmente y obligar a una menor de 17 años a practicarle sexo oral; la víctima, Hilary Castro, se pronunció frente a las acciones de las autoridades y afirmó que nunca fue notificada de la captura de su presunto agresor sexual.

“Ya todos los medios de comunicación tienen en sus redes sociales el titular de que se capturó al abusador de Hilary. Y yo, Hilary Castro, fui la última persona en enterarme, pues ni siquiera la Policía o la Fiscalía se contactó conmigo o con mi familia para comentarnos todo esto, nos enteramos por redes sociales”, señaló la menor en sus redes sociales.

Asimismo, cuestionó que “cómo es posible que les den esta información a los medios de comunicación y que la alcaldesa haya salido a hablar de que ya inició el proceso cuando a nosotras ni siquiera nos contaron. Cómo se nota en realidad que lo único que quieren es una noticia, generar ese impacto de que sí están haciendo algo y limpiar el nombre de la Policía”, agregó en un video que subió en la noche del 5 de noviembre a sus redes sociales.

Recordemos que en días pasados la menor denunció públicamente la agresión sexual que vivió el pasado 31 de octubre, cuando se bajó de la ruta B12 en la estación de Transmilenio La Castellana y un hombre comenzó a seguirla.

“El señor llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo, me dice que le entregue todo lo que tengo, yo se lo doy, me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas, me dice que quiere coger”, contó la joven, quien afirmó que en el lugar no había presencia de la Policía ni de algún vigilante.

Después de esto, a punta de amenazas, el sujeto la saca del lugar y la lleva a la parte de atrás de esta, donde la habría violentado sexualmente.

“Me cogió de la mano y empieza a sacarme de la estación. (...) Me llevó detrás, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.

Después de que el video de su denuncia se hiciera viral, la alcaldesa Claudia López se pronunció, asimismo, el presidente Gustavo Petro, ambos solicitaron la pronta captura de responsable. Y hace unas horas, cuando se dio la captura, López lo anuncio en su cuenta de Twitter.

Después de la captura, las imágenes del hombre se conocieron a través de las redes sociales de la alcaldesa y de la Policía. El acusado fue llevado ante un juez de control de garantías, se espera la imputación de cargos y la medida de aseguramiento.

En trabajo coordinado de @PoliciaBogota y @FiscaliaCol se capturó al presunto agresor de Hilary, mediante allanamiento y registro en la localidad de Usaquen.



Cumpliendo los procedimientos legales se pone a disposición de las autoridades judiciales.



Que haya Justicia!#NiUnaMas https://t.co/GPUIRUoDGV pic.twitter.com/Vzj4zH7VHB — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 6, 2022

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá entre enero y septiembre de 2022, se registraron 5.743 delitos sexuales. Siendo Suba la localidad que más casos registró, en total fueron 618, seguida de Ciudad Bolívar con 583 y Kennedy 574.

