Fundación acompaña a niños en situación de vulnerabilidad buscándoles padrinos

Foto de padrinos con los estudiantes que fueron apadrinados en la última actividad. Foto: ABC Prodein

La fundación ABC Prodein se encarga de brindar educación y alimentación a niños y jóvenes, que tienen entre 3 y 17 años, provenientes de familias de escasos recursos. La organización funciona mediante un sistema de apadrinamiento, donde voluntarios financian los costos mensuales de educación y alimentación de los estudiantes. Este apoyo ha sido esencial para mejorar las oportunidades de vida de estos niños.

El pasado domingo 5 de este mes, la organización realizó un encuentro en el Colegio Didascalio Nuestra Señora, en Ciudad Bolívar, en donde más de 100 estudiantes se reunieron con sus padrinos y pudieron disfrutar de una tarde juntos.

Diana Patricia Pinto, directora de calidad en una empresa de ingeniería, relató su experiencia en la actividad: “Desde transición hasta séptimo grado, ABC Prodein me brindó oportunidades que mi familia no podía ofrecerme. La educación y experiencias que recibí me han permitido ser quien soy hoy” mencionó.

De igual forma, Katherine Hernández, directora administrativa de la fundación expresó su gratitud hacia los 300 padrinos actuales en Bogotá y destacó la necesidad de más apoyo para ayudar a un mayor número de niños. “Actualmente atendemos a 300 niños desde preescolar hasta grado 11, pero necesitamos más padrinos para seguir transformando vidas. La educación es clave para cambiar el destino de estos niños”.

Esta organización la cual tuvo resultados satisfactorios en su última actividad, también opera en Medellín y Cali. Brindando así la oportunidad a jóvenes en ese rango de edad los cuales necesitan de ese apoyo financiero por parte de padrinos.

