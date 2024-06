Funza, el municipio más ahorrador durante racionamiento de agua, así ha sido el camino

Desde que empezó la medida de racionamiento de agua en Bogotá y varios municipios de la sabana, Funza ha sido el más ahorrador. Foto: Alcaldía de Funza

Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá publicó el listado de los municipios de la región que más agua han ahorrado desde que se anunció la medida de racionamiento a raíz de los bajos niveles que presentan los embalses que surten el líquido.

Los municipios que comparten la medida de racionamiento con Bogotá, a raíz de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) estableció convenios de suministro o venta de agua en bloque, son: Funza, La Calera, Chía, Cajicá, Sopó, Mosquera, Madrid, Tocancipá y sectores de Soacha.

Desde que empezó a regir la medida, la EAAB, realiza monitoreos diarios para medir los índices de consumo y de ahorro que reflejan el compromiso de cada hogar para reducir al máximo el consumo irresponsable y procurar nuevas maneras de relacionarse con el agua.

De acuerdo con las mediciones, cuatro municipios presentaron índices de ahorro superiores al 14%, siendo Funza el más comprometido con la medida, con un 24% de ahorro, seguido por La Calera con 21%, Chía con 19% y Cajicá con 14%.

¿Cómo se acogió el racionamiento en Funza?

Una vez se anunció que a partir del 11 de abril entraría en rigor la medida de racionamiento, el municipio convocó al Consejo de Gestión de Riesgo para establecer las acciones que se iban a tomar para acatar la medida de ahorro. “Reconociendo la importancia del agua en nuestras vidas y en la sostenibilidad del territorio, lanzamos la campaña ‘Gota a Gota el Agua se Ahorra’”, señaló Jeimmy Villamil, alcaldesa municipal.

El enfoque, desde que se anunció la medida, fue brindar información oportuna y veraz para posibilitar un ahorro a conciencia. “Desde el primer momento dijimos no al uso de mangueras, es decir, no al lavado de fachadas, no al lavado de vehículos y no al riego excesivo de jardines”, señala la mandataria.

También se robustecieron las estrategias enfocadas a mitigar al exceso de abastecimiento de agua y a concientizar a la población para que realizaran duchas cortas, cerraran los grifos durante actividades de aseo oral y revisaran periódicamente las redes de las casas para evitar fugas.

La difusión de estas campañas se realizó a través de redes sociales en donde la administración local comparte permanentemente comunicados de prensa, recomendaciones de ahorro y testimonios de la comunidad.

Para garantizar el servicio de agua en instituciones que por sus características necesitan un suministro constante, la alcaldía y la Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado han trabajado de la mano con la Gobernación y el Cuerpo de Bomberos del departamento para disponer carrotanques y tanques de almacenamiento de hasta 2.000 litros en instituciones educativas y de salud.

No obstante, la clave principal de los altos índices de ahorro recae en el compromiso que la ciudadanía de Funza adoptó desde que se anunció el racionamiento. “Este reconocimiento es un testimonio del esfuerzo conjunto y la conciencia ambiental de nuestra comunidad”, puntualizó Villamil.

La administración del municipio anunció que seguirán trabajando de manera articulada con los entes departamentales para continuar por la senda del ahorro.

