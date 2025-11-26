Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Futuro ambiental de la sabana: primeros avances técnicos, pero diciembre será definitivo

La sesión del miércoles, llevada a cabo por el Consejo de la Cuenca (CECH), tenía como objetivo cerrar la discusión sobre las directrices ambientales para la sabana de Bogotá. Pero una vez más los problemas con las actas dilataron el trámite: apenas se lograron conocer las disertaciones técnicas, sin que quedara un acuerdo de conclusión definitiva, el cual se postergó para el 2 de diciembre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
27 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana
Zonas del departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la sabana
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las tan esperadas directrices, que definirán el futuro ambiental y el desarrollo urbano de la sabana de Bogotá, se siguen puliendo. Si bien este miércoles, en la audiencia del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (conclusión), se dieron a conocer avances técnicos relevantes, la conclusión definitiva se conocerá el 2 de diciembre, alargando la incertidumbre. El motivo fue que voceros de la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá (EAAB) pidieron tiempo para revisar en detalle que las transcripciones coincidan con...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Sabana de Bogotá

Cundinamarca

Sabana

Directrices ambientales

Ministerio de Ambiente

Secretaría de Ambiente

Medio ambiente

CECH

Río Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.