Gabriel González Cubillos: hoy comparece a audiencia por el homicidio de su hijo

Gabriel Enrique González Cubillos, de 50 años, le avisó a su expareja que había asesinado a su hijo. Foto: Cortesía

Sin confirmar la hora, la Fiscalía se alista para adelantar la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Gabriel Enrique González Cubillos, el presunto asesino de su hijo de cinco años Gabriel Esteban González Rodríguez.

Se conoce que González será trasladado al municipio de Melgar, Tolima, lugar en el que las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del menor en la habitación 205 del Hotel El Rey. Desde allí, un juez de garantías adelantará las audiencias preliminares, con las pruebas que la Fiscalía ya recolectó que señalan que el hombre sí asesinó al menor.

Recordemos que el hombre fue capturado el pasado martes 4 de octubre en un retén de tránsito del municipio Nilo (Cundinamarca). Sin embargo, las autoridades no tenían una orden de captura en su contra por el homicidio del menor de edad, y aún así González intentó sobornar a algunos uniformados con un billete de 50 mil pesos, y fue por eso que finalmente lo capturaron por el delito de cohecho.

Sin embargo, horas después la Fiscalía recopiló las pruebas para emitir la orden de captura contra González por el homicidio de su hijo.

Caso Gabriel Esteban González Rodríguez

La última vez que se supo algo del menor fue el pasado sábado primero de octubre, cuando el papá (Gabriel Enrique González) se lo llevó a su hijo en su día normal de visitas, teniendo en cuenta que los padres del niño están separados desde hace cinco meses.

Consuelo Rodríguez, madre del niño relató que, tras seis años de relación, tomó la decisión de separarse de González Cubillos, quien reaccionó de manera agresiva. Incluso la acosó en reiteradas ocasiones:

“Mi relación con él fue difícil recién nos separamos. Tuve que acudir a una Comisaría de Familia y, aparentemente, estaba más tranquilo. Nadie imaginaba que haría algo así, más porque se mostraba amoroso con él”, afirmó. Esa falsa actitud amorosa fue la que le dio la tranquilidad para permitir que el 1 de octubre se llevara a su hijo, en cumplimiento del acuerdo de visitas al que llegaron luego de una conciliación en la Comisaría de Familia de Usme, el 23 de septiembre. La próxima visita iba a ser a finales de mes.

El domingo 2 de octubre, sobre las 9:30 p.m. Consuelo Rodríguez, madre del menor, recibió un mensaje en WhatsApp en donde este hombre le pidió buscar una USB que dejó en un muro del baño de la casa de ella. “En esta había un video en el que me confirmaba que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él”.

Luego el hombre apagó el celular y apareció de nuevo en la madrugada del lunes 3 de octubre, “cuando me envió una foto del niño ya sin vida. Después de eso, no me comuniqué más con él”. Consuelo recalca que el video que estaba en la USB no fue grabado ese día, “era de una semana atrás. Él ya lo venía planeando desde hace mucho rato”.

De acuerdo con los pocos mensajes que cruzaron en la madrugada del lunes, el hombre le recalcaba a Consuelo que ahora ella ya podía ser feliz con su nueva pareja. Lo que indica el daño que él le quería hacer a esta mujer era a través de su hijo.

Por otra parte, Fabián Vera, administrador del Hotel El Rey, lugar en el que presuntamente Gabriel habría asesinado a su hijo, compartió su versión de los hechos:

“El señor llega el domingo en la noche alrededor de las 10:30 p.m., lo trae un taxista que lo recogió en el terminal. Él llega al hotel, no hay sospecha de nada, pues el niño viene feliz y estuvo jugando un rato con unos pescados que hay en la recepción. No hubo nada sospechoso, el hombre presentó la documentación para registrarse y poderle acceder al hotel”, contó Fabián.

De acuerdo con lo poco que alcanzaron a conversar, el hombre manifestó que solo se iban a quedar esa noche. Sin embargo, en la mañana del lunes 3 de octubre, el sujeto sale del hotel alrededor de las 7:30 a.m.

“Se ve muy tranquilo y sin levantar sospecha. Sin embargo, llegó la hora en la que debían entregar la habitación, por lo tanto, la camarera va y abre el cuarto, pero ve que aún están las cosas personales de ellos, entonces cierra y da el aviso, en ese momento, ella no se percató de que el menor estaba ahí”, agregó el administrador.

Después de esto, el personal sigue a la espera de la llegada del hombre, quien lo único que alcanzó a mencionar esa mañana es que iba a salir a buscar desayuno. Sin embargo, al rededor del mediodía la Policía se comunicó con el hotel, les mandó una foto en la que se veía el logo del lugar y les preguntaron si se trataba de ese mismo sitio, a lo que Fabián responde que sí.

Recordemos que esta foto es la misma imagen en la que se ve el logo en una almohada y fue la que le envió el presunto asesino a Consuelo Rodríguez, madre del menor, quien horas antes había sido contactada por este hombre que también es su expareja sentimental y padre del niño.

A través de esa foto fue que este sujeto le comunicó a la mujer que su hijo ya estaba muerto y que ahora sí podía disfrutar sola con su nueva pareja. Lo que demuestra el daño que esta persona quería hacerle a Consuelo a través de su hijo, por el hecho de que ella ya estaba saliendo con alguien más.

Por su parte, Fabián señaló que las autoridades llegaron en minutos al hotel, en donde la Sijín, el CTI y uniformados de la Policía empezaron a revisar el lugar, entran a la habitación y efectivamente encuentran el cuerpo sin vida de Gabriel.

“Es un impacto muy fuerte para todos, es muy triste y lamentable que en este país sucedan estas cosas, mi mayor condolencia por esta madre que debe estar sufriendo horriblemente”, compartió en el noticiero el señor Vera.

Asimismo, agregó que en el lugar hicieron el levantamiento, tomaron las respectivas pruebas, verificaron que el hotel tuviera los papeles en orden y se fueron para proceder con la respectiva investigación.

