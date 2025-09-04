Galán ordenó intervención del UNDMO tras jornada de protesta en la U. Nacional

Protestas en inmediaciones de la Universidad Nacional Foto: Archivo Particular

La tarde de este jueves 4 de septiembre Bogotá vivió una nueva jornada de protestas que derivó en enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública y en el colapso del sistema de transporte de la ciudad, con una afectación estimada en 140.000 usuarios.

Tarde de manifestaciones

Desde el mediodía las autoridades anunciaron puntos de protesta en los siguientes puntos:

Av. Villavicencio con V. Gaitán Cortés , en la sede Tecnológica de la Universidad Distrital

Carrera 5 con calle 15, en la sede Vivero de la U Distrital

Calle 72 con carrera 10.

Cerca de las 5:00 p.m., las autoridades confirmaron nuevos puntos de protesta en la calle 26 y en la calle 45, en inmediaciones de la Universidad Nacional.

De acuerdo con Transmilenio, cerca de las 6:00 p.m., debido a las protestas, cerca de 147.000 usuarios se vieron afectados, razón por la cual el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía.

“No es protesta, es criminalidad”

Tras varias horas de bloqueos intermitentes, pasadas las 6:30 p.m., el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la intervención del Undmo en inmediaciones de la Universidad Nacional ante el colapso de la movilidad.

“Lo que ocurrió hoy en inmediaciones de la Universidad Nacional no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida, eso es violencia, criminalidad. Por eso le pedí a la Policía que actuara de inmediato y, además, que se judicialice a los responsables de esos hechos”, señaló el alcalde.

Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la @PoliciaBogota intervenir para recuperar el orden. pic.twitter.com/U372do2c8b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2025

Tras la intervención, según confirmó la Secretaría de Gobierno, “el grupo aislado ingresa de nuevo a la universidad, se retoma el control de la puerta por parte de seguridad privada de la misma. Las escuadras de UNDMO y GUFUD (Fuerza Disponible de la Policía) se repliegan”.

En los demás puntos de protesta, los manifestantes también se retiraron. Finalmente, pasadas las 7:00 p.m., se normalizó la movilidad tras una tarde en donde, nuevamente, el caos, la violencia y las demoras en el transporte público fueron la constante.

