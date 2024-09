Galán pidió al Gobierno desenredar proyectos energéticos para evitar una crisis

Galán interviene en la Comisión Quinta de Cámara de Representantes. Foto: Alcaldía de Bogotá

Este martes se llevó a cabo el debate de control político en la comisión Quinta Constitucional Permanente en la Cámara de Representantes, que tuvo como tema central, el trámite de licencias ambientales para proyectos estratégicos de Bogotá. En este escenario, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó el panorama energético de la capital y solicitó al Gobierno actuar frente a los proyectos que más necesita la ciudad para los próximos años.

El debate, citado por la representante a la Cámara por Bogotá, Julia Miranda, se centró en las demoras en el trámite de licencias ambientales para proyectos estratégicos de Bogotá, particularmente, las líneas de transmisión Norte y Sogamoso.

Bogotá y la región hoy tienen una demanda que está a 400 megavatios de alcanzar la capacidad máxima que tienen las redes de transmisión que traen la energía a la capital. A esto se suman los grandes retos energéticos en el futuro cercano, debido a la entrada en operación del Metro de Bogotá y la ampliación de la flota de buses eléctricos en el sistema de transporte.

“Los proyectos de transmisión de energía Chivor Norte y Sogamoso (…) son fundamentales para el futuro energético de Bogotá, y su entrada en operación es urgente, ya que actualmente la ciudad cuenta con una sola línea de transmisión de alta capacidad. Sin estas infraestructuras, no solo se pondrá en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico, sino que también se limitarán las posibilidades de ampliar los proyectos de movilidad eléctrica y sostenibilidad”, dijo el alcalde en el debate.

El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, instó a que haya un diálogo objetivo entre autoridades, empresas y comunidades en torno a las preocupaciones ambientales que estas últimas han expuesto frente a la construcción de las líneas y a que los bloqueos no sean el vehículo de diálogo para resolverlas. “Necesitamos límites de tiempo para poder encontrar soluciones. Pongamos tiempos claros para que esto se resuelva en 2 o 3 meses, si no lo hacemos el impacto ambiental para la región va a ser muy costoso. Estamos generando un daño inmenso por no hacer las líneas”, afirmó Ortega.

Desde el Concejo de Bogotá, Jesús Araque se unió al llamado: “Una crisis de la energía traería como consecuencia apagones y el estancamiento en el crecimiento de Bogotá porque la ciudad no estaría en condiciones de garantizar el suministro eléctrico para las pruebas y operación de la primera línea del metro o del Regiotram de occidente. Eso sin contar la demanda de energía que necesitarían los patios de Transmilenio si migráramos hacia una flota de buses eléctricos” indicó el concejal.

