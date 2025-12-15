Logo El Espectador
Galán rechaza amenazas del ELN a Bogotá y anuncia refuerzo en seguridad

El ELN anunció un nuevo paro armado que involucra a varias ciudades, entre ellas Bogotá. El alcalde Galán rechazó las amenazas y anunció medidas de seguridad.

Redacción Bogotá
15 de diciembre de 2025 - 01:32 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Este fin de semana, el ELN anunció, por medio de un comunicado difundido ampliamente en redes sociales, que entrará en plano armado durante 72 horas, que inicia, según señalan, “el día 14 de diciembre de 2024 a las 6:00 a.m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a.m.”.

En contexto: ELN ataca peaje en Barrancabermeja y sube a cinco los departamentos afectados por paro armado

“Informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos y motocicletas de unidades policiales y militares”, se lee en el comunicado en el que se anuncian las ofensivas.

¿Qué dice el Distrito?

Ante el anuncio del grupo armado y de la amenaza directa a Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto la mañana de este lunes 15 de diciembre. En primera instancia, señaló las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional con los diálogos con el mencionado grupo.

“Hace tres años nos dijeron que en unos meses se acababa el ELN. Hoy vemos que eso no es así. Vemos a un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país después de un fallido ejercicio de paz, con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública”, dijo Galán.

Tras señalar su rechazo por las amenazas, el alcalde anunció que se trata de “una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”.

Ante el anuncio del grupo armado, Galán señaló que se tomaron las medidas de seguridad preventivas necesarias para evitar cualquier acción violenta que ponga en riesgo a la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

