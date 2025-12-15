Galán rechaza amenazas del ELN a Bogotá y anuncia refuerzo en seguridad

Alcalde de Bogotá, anunció este viernes un endurecimiento del racionamiento de agua en la capital, debido a que las lluvias y la reducción del consumo han estado por debajo de lo esperado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este fin de semana, el ELN anunció, por medio de un comunicado difundido ampliamente en redes sociales, que entrará en plano armado durante 72 horas, que inicia, según señalan, “el día 14 de diciembre de 2024 a las 6:00 a.m. y termina el 17 de diciembre de 2025 a las 6:00 a.m.”.

En contexto: ELN ataca peaje en Barrancabermeja y sube a cinco los departamentos afectados por paro armado

“Informamos a los habitantes de las ciudades de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán y sus áreas metropolitanas y rurales, evitar mantenerse cerca a instalaciones, vehículos y motocicletas de unidades policiales y militares”, se lee en el comunicado en el que se anuncian las ofensivas.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

¿Qué dice el Distrito?

Ante el anuncio del grupo armado y de la amenaza directa a Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto la mañana de este lunes 15 de diciembre. En primera instancia, señaló las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional con los diálogos con el mencionado grupo.

“Hace tres años nos dijeron que en unos meses se acababa el ELN. Hoy vemos que eso no es así. Vemos a un ELN envalentonado que cree que puede amedrentar al país después de un fallido ejercicio de paz, con la intención de afectar en diferentes territorios a la fuerza pública”, dijo Galán.

Tras señalar su rechazo por las amenazas, el alcalde anunció que se trata de “una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando, que tiene que ser revisada y replanteada”.

Ante el anuncio del grupo armado, Galán señaló que se tomaron las medidas de seguridad preventivas necesarias para evitar cualquier acción violenta que ponga en riesgo a la ciudad.

