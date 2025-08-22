No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Galán refuerza seguridad en Bogotá ante atentados en Cali y Amalfi

El alcalde informó que dio instrucciones al Ejército y la Policía de Bogotá para mitigar hechos violentos que se repitan en la capital.

Redacción Bogotá
22 de agosto de 2025 - 02:02 p. m.
Foto: Óscar Pérez
Seis personas muertas en Cali (Valle del Cauca) y más de 60 heridos, además de doce personas muertas en Amalfi (Antioquia) y ocho más heridas, es el saldo parcial de los dos atentados terroristas durante la tarde del jueves.

Lea más: A la cárcel Óscar Gómez por presunto feminicidio agravado de Laura Blanco

El Gobierno Nacional acuña la responsabilidad en la capital del Valle a alias “Iván Mordisco”, líder del Estado Mayor Central (EMC); y al frente 36 de las disidencias de las Farc, conocidas como el Estado Mayor Central (EMC) como autores en el municipio antioqueño.

Ante estos graves hechos de violencia, el alcalde Carlos Fernando Galán envío un mensaje de solidaridad a las víctimas y atribuyó a las economías ilícitas “como combustible” de las organizaciones criminales para cometer estos hechos. “Esto obliga al Gobierno Nacional a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, sentenció.

A través del video compartido en sus redes sociales, agregó que dio instrucción a la 13ª Brigada del Ejército y a la Policía Metropolitana de Bogotá, “de disponer de todos los esfuerzos y capacidades para reducir y mitigar el riesgo de que hechos como estos, que es posible quieran hacer en otras ciudades, ocurran en Bogotá”.

Las autoridades en Cali ofrecieron una recompensa de $400 millones para dar con los responsables del atentado, en el que ya al menos hay una persona capturada: alias “Sebastián”.

