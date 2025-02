Galán sacó video y respondió las críticas de Petro: “se equivoca, presidente”

Tras las declaraciones del presidente sobre las crisis hídrica que atraviesa la ciudad y las obras del Metro, el alcalde le respondió la mañana de este jueves. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

A raíz de las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la crisis hídrica que atraviesa la ciudad y la construcción del metro elevado en la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió la mañana de este jueves 20 de febrero.

La disputa de Gustavo Petro con las obras del Metro de Bogotá no terminan de acabar. Después de una fuerte critica a las obras tras la puesta en funcionamiento del interconectar de la 72, en la que además aseguró que la capital del país “está muriendo”, el mandatario volvió a cargar contra el proyecto más importante del país.

Recientemente, durante la posesión de María Fernanda Rojas, como nueva jefe de la cartera de Transporte, fue que el mandatario lanzó un nuevo recado contra el metro elevado. Tras nombrarla como ministra, Petro le explicó a Rojas que, dado su nuevo rol, ahora era la titular de una silla en la mesa directiva del Metro de Bogotá. Por consiguiente, el presidente le pidió a la nueva jefe de cartera que “participe en todas las juntas y reuniones del Metro porque lo que dijimos que iba a pasar, está pasando: el metro elevado no le sirve a Bogotá”.

Por otro lado, en octubre del año pasado, el presidente aseguró que en marzo de 2025 la capital podría quedarse sin agua.

“Ustedes se imaginan, ¿qué tendremos que hacer con una ciudad de millones de habitantes sin agua? Esa realidad que nos puede colocar en una emergencia, hasta nos tocaría llevar a muchos de ustedes (militares) allá, a ver cómo hacemos para sacar población, para racionalizar el agua, para ver dónde conseguimos agua”, señaló el presidente durante un encuentro con soldados de la base militar de Larandia, en el Caquetá.

La respuesta de Galán

Tras los señalamientos, el primer mandatario de la capital le respondió, punto por punto, a Petro. “Presidente, un par de aclaraciones”, señaló Galán.

Crisis hídrica en Bogotá

A propósito de las declaraciones que entregó el presidente Petro en octubre en las que señaló que en marzo de 2025 Bogotá podría quedarse sin agua y que incluso el ejército tendría que ayudar en la evacuación de la ciudad, Galán señaló que “ese escenario catastrófico, no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel y tiene más de 40 millones de metros cúbicos más de lo que tenía el año pasado para esta misma fecha”, señaló el mandatario de la capital.

Señala Galán, además, que la ciudad está entrando al final de la temporada seca en los embalses, y que gracias a las medidas técnicas que su administración ha tomado, la ciudad va por buen camino. “Eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad”, aseguró Galán,

Metro de Bogotá

Frente a las declaraciones del presidente que insisten en que el proyecto de Metro elevado no le sirve a la ciudad, Galán señaló que las afirmaciones que realizó el presidente sobre el proyecto, que dice soportar en los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, “tampoco tienen sustento. Este es el primer metro que la gente ve construyéndose, el primero que se está haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá”, afirma Galán.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones de Petro en las que asegura que el Metro elevado no servirá para disminuir los tiempos de movilización en la ciudad, el alcalde salió en defensa del proyecto y desmintió, una vez más, la afirmación del presidente.

“El propio estudio que usted cita, en la tabla 3 de la página 30 del documento Estado del Arte, establece que, tanto en el metro subterráneo, como en el elevado, los tiempos de viaje se reducen. Es decir, que no solo vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación 1, en el parque Gibraltar, hasta la calle 72 con Caracas, pase de dos horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo en los desplazamientos generales en toda la ciudad, van a disminuir”, asegura Galán.

Urbanismo

“Usted también dice que el Metro está agravando las condiciones urbanísticas en toda la zona donde pasa el tren, esto tampoco es cierto, presidente”, señalo el alcalde y aseguró, además, que “un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la Empresa Metro, probó que la línea uno del Metro de Bogotá tuvo un efecto positivo en el valor del suelo desde 2026 a la fecha en un área de impacto de 800 metros alrededor de la línea”.

¿Bogotá empezó a morir?

La respuesta frente a la afirmación del presidente en la que asegura que, por las obras y la planeación de la ciudad, la capital “empezó a morir”, Galán tildó la declaración como una grave equivocación.

“Claro que la ciudad tiene problemas, pero le doy unos datos que muestran todo lo contrario, mientras que su gobierno sale a cazar peleas. Le voy a hablar de vivienda, de educación, de política social, de sus banderas, presidente”, señaló.

En Vivienda, este año, Bogotá va a entregar la misma cantidad de subsidios que el Gobierno Nacional en todo el país. En Educación, mientras que el PAE de todo el país está desfinanciado en todo el país porque Minhacienda no ha girado recursos por falta de disponibilidad presupuestal, Bogotá no solamente está garantizando el programa para todos los estudiantes, sino que está aumentando el número de raciones calientes. Además, mientras que el Icetex dejó de ofertas 59 tipos de créditos, lo que afectó a 8.000 jóvenes en Bogotá, en la ciudad ofertamos 8.000 becas completas en 2024 y en 2025 vamos a ofrecer 13.000 becas en educación universitaria, técnica y tecnológica”, resaltó Galán.

La invitación de Galán a Petro, “trabajemos juntos”

Finalmente, el alcalde Galán invitó al presidente Petro a visitar las obras del Metro, porque “aunque habla mucho del proyecto, aún no conoce las obras. Lo invito a que vayamos a conocer la fábrica de pilotes, pero particularmente, a conocer a los más de 10.000 trabajadores que están trabajando todos los días en el proyecto de infraestructura más importante que se está construyendo en el país”.

Finalmente, el alcalde instó al presidente Petro a que Nación y Distrito trabajen de la mano. “la gente está cansada de peleas, quieren ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá”, puntualizó el mandatario capitalino.

Presidente, el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años, el que se quedó en renders. La ciudad, por fin, va a tener metro. Lo invito a que vaya a conocer la obra y a las más de 10 mil personas que trabajan todos los días para hacer este sueño… pic.twitter.com/4yZGWGJbVy — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 20, 2025

