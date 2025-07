Galán se pronunció ante audios que mencionan un posible atentado en su contra

Alcalde de Bogotá, mostrando su apoyo a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la Fundación Santa Fe, luego de sufrir un atentado Foto: Óscar Pérez

Nueva información de la investigación que sigue el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, vuelve a mencionar al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. A través de unos audios revelados, quedó en evidencia una conversación que menciona un supuesto plan para atentar contra la vida del mandatario capitalino.

Según la exclusiva de Noticias RCN, una interceptación telefónica del 9 de junio, dos días después del ataque contra el senador, dejaría en evidencia una conversación entre un sujeto identificado con el alias ‘El Mono’ y otro interlocutor no identificado.

En dicha llamada, uno de los hombres hace entender que “se me cayó el sicario de Bogotá, al que mandé a matar al alcalde de Bogotá”, indicó el noticiero. Adicional, el audio, que fue únicamente transcrito, señala: “se me cayó en Bosa, tiene 13 años, entonces para que me ayude a sacarlo”.

Al parecer la llamada habría provenido de Barranquilla. No obstante, los detalles de la investigación y el contexto de la conversación, están en manos de las autoridades competentes, como lo manifestó el alcalde de Bogotá.

¿Qué dijo el alcalde Carlos Fernando Galán?

El alcalde se pronunció sobre la información dada a conocer. “Sobre la información publicada de posibles riesgos a mi seguridad, quiero aclarar que la conocía desde hace unas semanas. Esta información me fue presentada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía”, señaló.

Adicional, indicó que desde el momento en el que se enteró de los audios, se encuentra en contacto permanente con las autoridades que investigan.

“La Fiscalía y la Policía son los entes encargados de evaluar la información y determinar el sustento de esa información y las medidas que se deban tomar”, añadió Galán.

Alcalde se pronunció por fotos suyas en el celular del atacante de Miguel Uribe

Semanas atrás, otra información que circuló reveló que en el celular del menor que atentó contra el senador, hallaron fotos del alcalde y de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

La fiscal aclaró que el teléfono en cuestión fue hallado en la vivienda en la que residía el menor de 15 años. El análisis de informática forense, por otro lado, arrojó que las imágenes de Galán y una única foto de la fiscal, no fueron descargadas por el adolescente, sino que serían parte del almacenamiento automático y temporal que deja la aplicación de noticias del celular.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo en entrevista con City Tv: “eso está en investigación. Espero que la Fiscalía avance”. Y acerca de su seguridad, añadió que “el esquema que tenemos funciona bien y estamos garantizando que estemos alerta”.

