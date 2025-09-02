Galán solicitó al Concejo retirar proyecto de reforma tributaria

Alcalde mayor de Bogotá, durante la conmemoración del aniversario número 34 de la Constitución de 1991. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de una carta enviada al Concejo de Bogotá, el alcalde de Carlos Fernando Galán y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, solicitaron el retiro del Proyecto de Acuerdo 767 que plantea una reforma tributaria en la capital del país.

“Estamos convencidos de que Bogotá necesita simplificar su estructura tributaria y avanzar en la modernización del alumbrado público. Sin embargo, luego de 7 días de votación de impedimentos en el Concejo de Bogotá, y por temas de trámite estrictamente, hemos tomado la decisión de retirar el proyecto de Acuerdo para la Equidad y la Inversión que radicamos desde el 5 de agosto”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

La decisión de la alcaldía llega tras dos semanas de retraso y varios impedimentos a discutir por delante. Aunque el primer debate sobre la iniciativa debió comenzar el jueves 21 de agosto en la comisión de Hacienda, ha sido aplazado en varias oportunidades debido a la radicación de impedimentos en el cabildo, que deben ser votados en plenaria y terminan torpedeando el quorum, por lo cual la sesión se tiene aplazar. La última delación se produjo en la mañana de este lunes, por lo cual el debate se aplazó para el 3 de septiembre.

Incluso, fuentes en el cabildo le contaron a El Espectador que, al parecer, la corporación se encuentra en algo así como una “operación tortuga” para ganar la mayor cantidad de tiempo posible. En efecto, al ser esta una discusión sobre impuestos, tema álgido de impacto directo al bolsillo, y sobre todo en víspera preelectoral, los concejales y demás actores implicados en la discusión se encuentran barajando minuciosamente todas las cartas de cara a lo que será la intervención.

¿Qué viene?

Según señaló la Secretaría General del distrito, el próximo miércoles 10 de septiembre, “volveremos a presentar el proyecto en sesiones extraordinarias, insistimos en la invitación a que demos una discusión técnica y de fondo sobre el proyecto. Queremos escuchar las distintas posiciones, queremos hacer de éste un acuerdo de ciudad, estamos seguros de la calidad y la pertinencia de la propuesta que hemos trabajado durante más de un año. Vamos a insistir y contamos con el Concejo”, advierten.

Varias voces del concejo celebraron la decisión. “Una reforma que le subía impuestos a las matrículas en universidades, a la distribución del gas o hasta la producción de comida para mascotas, a las peluquerías era insostenible. Estaremos listos para un proyecto más sensato, pero si hay propuestas nuevamente desproporcionadas, nos opondremos nuevamente con argumentos y respeto”, declaró el concejal Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde.

La oposición también celebró el anunció. “Saludamos que el alcalde Carlos Fernando Galán haya decidido retirar la reforma de “incentivos tributarios”, una iniciativa que pretendía ser pupitreada en el Concejo y que favorecía principalmente al capital extranjero y al sector inmobiliario”, señaló Heidy Sánchez, cabildante del Pacto Histórico.

La prioridad no puede seguir siendo el acaparamiento del suelo en favor de las ganancias privadas, mientras se niega el acceso a una vivienda digna a los pobladores. Tampoco puede ser la ejecución apresurada de Actuaciones Estratégicas que desconocen a los habitantes históricos de los barrios y que no garantizan una compensación justa a los propietarios; ni mucho menos afectar a la economía nocturna, incentivando la clandestinidad y la quiebra de un sector estratégico para la ciudad.

