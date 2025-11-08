Futuro de la rumba en Bogotá se debate entre la violencia y el impacto económico

Imagen de referencia. La propuesta del gremio la argumentan con beneficios económicos para el sector, pero genera debate por los retos de seguridad y convivencia.
Foto: Pexels
El caso de Jaime Esteban Moreno, el universitario asesinado a golpes tras salir de una fiesta de disfraces en Chapinero, revive una preocupación: los delitos asociados a la mezcla de intolerancia, noche y alcohol. Y lo hace justo cuando Bogotá trabaja en la reglamentación del Decreto 293 de 2025, que regula el horario de establecimientos nocturnos hasta las 3:00 a.m. y promete habilitar zonas focalizadas en las que se permitirá la venta de licor hasta las 5:00 a.m.
