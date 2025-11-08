Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Futuro de la rumba en Bogotá se debate entre la violencia y el impacto económico

Mientras los recientes hechos de violencia reabren el debate sobre hasta qué hora debe estar de rumba la ciudad, el Distrito tiene la tarea de reglamentar un decreto que habilitaría zonas hasta las 5:00 a.m., pero se le venció el plazo y los comerciantes de la noche están ansiosos.

Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
08 de noviembre de 2025 - 04:59 p. m.
Imagen de referencia. La propuesta del gremio la argumentan con beneficios económicos para el sector, pero genera debate por los retos de seguridad y convivencia.
Imagen de referencia. La propuesta del gremio la argumentan con beneficios económicos para el sector, pero genera debate por los retos de seguridad y convivencia.
Foto: Pexels

El caso de Jaime Esteban Moreno, el universitario asesinado a golpes tras salir de una fiesta de disfraces en Chapinero, revive una preocupación: los delitos asociados a la mezcla de intolerancia, noche y alcohol. Y lo hace justo cuando Bogotá trabaja en la reglamentación del Decreto 293 de 2025, que regula el horario de establecimientos nocturnos hasta las 3:00 a.m. y promete habilitar zonas focalizadas en las que se permitirá la venta de licor hasta las 5:00 a.m.

Lea:

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Rumba en Bogotá

Seguridad

Homicidios en Bogotá

Lesiones personales

Decretos rumba

Decreto 293 de 2025

Reglamento rumba Bogotá

Carlos Fernando Galán

Asobares

Violencia nocturna

Críticas Asobares a Decreto Galán

Jaime Esteban Moreno

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.