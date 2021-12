Galería: Así se registró el accidente del Sitp en Ciudad Bolívar

Para atender la emergencia que se registró la madrugada de este jueves en el barrio Tres Reyes de la localidad Ciudad Bolívar, en donde un bus del Sitp se habría quedado sin frenos, fueron necesarias 10 ambulancias y un equipo de gestión de riesgo conformado por bomberos, además del completo grupo de especialistas en criminalística y Tránsito y Transporte.

El hecho, que dejó dos personas muertas y cerca de 17 heridos, ocurrió pasadas las 4:00 a.m. a la altura de la la calle 54A Sur con carrera 77, cuando el vehículo de transporte público descendía de la parte alta del sur de la capital.

Testigos del hecho aseguraron que el automotor, que llevaba sobre cupo de por lo menos 20 personas, chocó contra un muro de contención, el cual se desplomó, por lo que el bus cayó en un barranco a unos 50 metros de profundidad, predio que pertenece a un patio taller del Sistema Integrado de Transporte Público.

Varios de los heridos lograron salir por sus propios medios y tras la llegada del cuerpo de emergencias fueron trasladados a centros médicos del sur y occidente de Bogotá. Los cuerpos de las personas fallecidas fueron rescatados pasadas las 7:30 a.m., mientras que el bus, que resultó destruido por el impacto, a la hora no ha podido ser recuperado debido a las complicaciones del terreno. Dos grúas lo sostienen para que no vuelva a caer al precipicio.

Usuarios del Sitp, que se transportaban en el bus involucrado, son quienes respaldan la versión de que el vehículo se quedó sin frenos y, a pesar de que el conductor intentó maniobrar, este no logró evitar chocar con la pared.

“Iba en la última silla roja al pie de la puerta trasera. Volé por todo el bus hasta adelante. Íbamos bien y el conductor alcanzó a decir que se había quedado sin frenos. No tuvimos tiempo de reaccionar, cogió vuelo y hasta luego. Quedé al pie de a la registradora”, indicó uno de los pasajeros en entrevista con Blu radio.

