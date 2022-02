Garantizar el transporte: tema clave para un regreso exitoso de colegios en Bogotá

'Al colegio en bici' es uno de los programas de la Secretaría de Educación para que los estudiantes vayan y vuelvan del colegio en bicicleta mediante rutas seguras. Este año el Distrito contempla alcanzar la implementación de esta iniciativa en 100 colegios de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital Educación

La obligación de la Secretaría Distrital de Educación es garantizarle el derecho de la educación a todos los niños, niñas o adolescentes de Bogotá, y para lograrlo ha implementado beneficios y subsidios, para que los menores de edad puedan acceder a las aulas distritales.

A pesar de que en la capital existen 400 instituciones educativas públicas, en las que 800.000 estudiantes están matriculados y en las que todavía hay 50.000 cupos para nuevos estudiantes. Esta oferta, sin embargo, no sería suficiente para garantizar que todos los alumnos asistan al colegio, pues también depende de temas como la movilidad y el acceso a los centros educativos.

Precisamente, con relación a esta dificultad El Espectador conoció la denuncia de una madre que tiene a sus hijos inscritos en el colegio rural Quiba Alta (Ciudad Bolívar). De acuerdo con ella, desde el pasado 24 de enero, la Secretaría de Educación no les da respuesta por la ausencia de las rutas escolares que recogen y llevan a los estudiantes al colegio: “Aunque ya están dando presencialidad a los niños de la ruralidad, el 70 por ciento de ellos están sin clases”, compartió la mujer.

Respecto a eso, la Secretaría de Educación informó la primera semana de febrero que tuvieron una contingencia “con el operador inicialmente seleccionado a través de Colombia Compra, para la atención de rutas en este colegio. Ya hemos hecho acuerdos con la respectiva interventoría del programa y otro transportador, para realizar la atención de las rutas en ese colegio”.

Pese a que la problemática estaría resuelta, las faltas de rutas siguen presentándose. La mamá de otro de los estudiantes compartió que aunque ya habían rutas, estas no estaban yendo todos los días, o se estaban rotando a los estudiantes, pero que “no había una cobertura del 100 %”. En cuanto a esto, la entidad del Distrito informó que esta semana del 21 al 25 de febrero, se solucionarán los problemas que aun persisten en los colegios rurales en Bogotá.

Sin embargo, al cierre de esta nota, El Espectador pudo establecer que este lunes 21 de febrero, volvieron a persistir las faltas de rutas en el colegio rural Quiba Alta de Ciudad Bolívar.

A la fecha, Bogotá tiene 28 colegios rurales en ocho localidades, de los cuales en siete de estos se están presentando problemas con las rutas, algunos de estos ubicados en Ciudad Bolívar y en el sector de El Verjón.

De acuerdo con Carlos Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia, la llegada de las rutas dependía de de dos cosas: “Tuvimos problemas específicos en unos colegios rurales, particularmente porque hubo una normatividad nacional en el 2021 donde todo la contratación de bienes y servicios, de ‘características técnicas uniformes’, debía hacerse por Colombia Compra Eficiente, a través de acuerdos marcos de precios. La Secretaria de Educación realizó la planeación desde finales del año pasado y contrató las respectivas rutas que tradicionalmente se venían utilizando. Sin embargo, hubo dificultades en los colegios rurales, porque uno de los operadores seleccionados tuvo una contingencia en cuanto a su capacidad transportadora”.

Todo esto provocó que las rutas que quedaron asignadas para esos colegios rurales fueran asumidas por otros transportadores. “Hemos tenido otras alternativas, ya tenemos una solución para siete colegios rurales y digamos, ya se ha avanzado progresivamente en esa solución y a finales de esta semana se tendrá el problema resuelto en esos colegios”, explicó Reverón.

Para el caso de los colegios urbanos “hay que revisar específicamente los casos, es necesario porque el tema de movilidad escolar tiene unos requisitos definidos. Entonces no toda la población es sujeta del beneficio de movilidad escolar. Tienen que cumplir unos requisitos que trae la normatividad escolar desde hace algunos años”, agregó el subsecretario.

De acuerdo con le entidad, la administración ha priorizado las zonas de Bogotá en las que el acceso a la educación es más difícil, es decir, las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) en las que se ha identificado deserción escolar, dificultades para transportarse e inseguridad, entre otros factores.

Según entidad, estas zonas se concentran en el borde occidental de la ciudad, por ejemplo, algunas UPZ de las localidades de Suba, como Tibabuyes y el Rincón; de Engativá son Engativá pueblo; de Kennedy, Patio Bonito; de Bosa, Bosa occidental, y en Ciudad Bolívar, Perdomo, entre otras. Es por eso que en estos barrios se concentran prioritariamente las estrategias de movilidad que ha implementado el Distrito.

¿Cuáles son los beneficios de movilidad que ofrece la Secretaría de Educación?

A grandes rasgos, la entidad brinda dos beneficios: rutas escolares y subsidio de transporte. Sin embargo, también tiene otras iniciativas: ‘Al colegio en bici’, ‘Bici parceros’ y ‘Ciempiés’. El primer paso para acceder es matricularse en un colegio del Distrito. Al momento de la matricula debe llenar un formulario y, de acuerdo con las respuestas, se “evalúa si el estudiante cumple o no con los requisitos para la renovación de la matrícula y apoyos de permanencia escolar, marcando SÍ a la pregunta sobre la necesidad del beneficio de movilidad escolar”.

La entidad aclara que “para los estudiantes nuevos en el sistema educativo la asignación del beneficio se evaluará siempre y cuando la Secretaría asigne un cupo escolar en una Institución Educativa diferente a las opciones solicitadas por el acudiente y que esté a más de 2 kilómetros de distancia del lugar de residencia”.

Es decir, si usted quiere que su hijo tenga ruta escolar o subsidio de transporte, debe demostrar que la Secretaría no pudo encontrarle cupo en un colegio a menos de 2 km de su hogar y por lo tanto tiene derecho al beneficio. Esto último depende de la edad del estudiante, la ubicación de la residencia y la oferta de transporte público que hay en la zona de residencia.

Si por el contrario, los padres fueron los que eligieron por voluntad un colegio a más de 2 km de distancia de la residencia, estos beneficios no aplican. “Toca revisar cada caso. También hay que tener en cuenta que solo aplica en UPZ deficitarias. Hay padres de familia que quisieran tener el subsidio o el beneficio, pero en realidad este está concentrado en esas UPZ, es decir donde no tenemos suficiente capacidad oficial para atender la demanda, por lo que algunos los niños deben desplazarse a otras localidades o a lugares más allá de los 2 km de residencia”.

Por otra parte, el subsidio va ligado a la asistencia escolar. Se valida que los menores estén asistiendo al colegio y sobre la cantidad de días que asistió el estudiante se paga el subsidio al finalizar cada uno de los bimestres. Este es un beneficio que existe hace varios años, incluso ya está oficializado con un acuerdo del Concejo.

“Actualmente cubre un valor diario de $ 4.200, el valor por ciclo (dos meses) es de $ 205.800 y garantiza el tema de los desplazamientos colegio – casa a los estudiantes. Cuando los niños son pequeños (menores de 14 años) se da un doble subsidio, tanto para el desplazamiento del niño como para el acudiente, con lo que el valor diario pasa a $ 8.400 y ciclo es de $ 411.600″, aclaró Carlos Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación. Además, para algunos mayores de 14 años se ha implementado la recarga de la tarjeta ‘Tu Llave’ de Transmilenio.

¿Cómo el Distrito prioriza y asigna a los beneficiarios?

“Priorizamos a personas con discapacidad, grupos étnicos, población víctima de la violencia (registrada en el Registro Único de Víctimas) y población Sisbén (categoría vulnerable A, B o C hasta 5, o Sisbén 3 por debajo de 30,56 ). Si hay una población que no cumpla con esos criterios, pues no es sujeta del beneficio. Por eso es necesario revisar caso a caso las condiciones de los estudiantes cuando señalan que no les han asignado el subsidio, pues se debe revisar que cumplan las condiciones del colegio, la distancia y las condiciones de vulnerabilidad”, agregó Carlos Reverón.

Lo otro es haber realizado el trámite. “Para población antigua, desde finales del año pasado, les pedimos que en el proceso de renovación de matrícula marcaran el tema de subsidio o ruta escolar”, resaltó Reverón.

De acuerdo con el funcionario, la Secretaría dio de nuevo luz verde a estos beneficios en la última semana de enero de este 2022 (que fue la primera de clases) y a los estudiantes que renovaron su matrícula desde el año pasado les asignaron las rutas o subsidios en orden de llegada de sus formularios.

Hay que tener en cuenta que las personas que no han pedido este beneficio y cumplen con los requisitos, tienen plazo de hacerlo hasta el próximo 28 febrero.

Tras la pandemia ¿Qué sucedió con las otras iniciativas de movilidad?

‘Al colegio en bici’ es un programa en el que los niños van y se devuelvan del colegio en bicicleta. “Este programa tiene algo especial y es que los papás deben firmar su acuerdo de corresponsabilidad del cuidado de la bicicleta y de la sostenibilidad de esta estrategia”, dijo Carlos Reverón. La meta de la Secretaría es que este programa llegue al colegio número 100 en este 2022.

Por otra parte, están: ‘Bici parceros’, el cual también consiste en transportarse en bicicleta pero está orientado hacia los estudiantes más grandes; y ‘Ciempiés’ que es llegar al colegio y a la casa caminando con el respectivo acompañamiento de guías.

Para dudas o solicitudes ¿a dónde acudir?

“En cada localidad hay un gestor de movilidad, pueden pedir cita a las direcciones locales si hay alguna dificultad, en el respectivo colegio también pueden manifestar alguna inconformidad o situación. En la página web estamos publicando los requisitos de los programas, el formulario y los resultados”, compartió Reverón.

De acuerdo con el funcionario solo hay una manera para vigilar que los beneficios se estén aplicando correctamente y a las personas que lo necesitan, y es que los papás sí estén pidiendo los beneficios. “Nosotros estamos actuando a la medida de la velocidad en que llegan las solicitudes”.

“Los papás tiene plazo hasta el 28 de febrero, entonces a medida de esas demandas vamos activando rutas o asignando subsidios. Nuestro proceso se demora 10 días hábiles, entre la solicitud del papá, el respectivo estudio y el resultado de la asignación”, señaló Carlos Reverón.

