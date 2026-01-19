19 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
“Garantizaremos la continuidad y prestación a todos los usuarios”: director UAESP
Bogotá entrará el 12 de febrero a un nuevo esquema de prestación de aseo con implicaciones para los recicladores y usuarios. Armando Ojeda, director, habló sobre cómo la UAESP planea evitar que el cambio se convierta en una crisis sanitaria.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación