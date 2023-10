General Sandra Hernández dejaría el comando de la Policía de Bogotá en diciembre

Por primera vez en la historia de la capital, una mujer entra al cargo de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

La general Sandra Hernández, quien comanda la Policía Metropolitana de Bogotá desde el pasado 30 de junio, “se perfila para ser la nueva jefe Nacional del Servicio de Policía”, indicó la W, cargo que actualmente ocupa el brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón. Una de las misiones capitales de dicho cargo es el de articular todas las especialidades operativas de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad y la convivencia en el país.

Ante esta posibilidad, desde ya suenan los primeros nombres para reemplazarla en la Mebog. El nombre que suena con más fuerza es el del general Jorge Urquijo, actual comandante de la Policía de Barranquilla. Urquijo cuenta con una experiencia importante en la capital, ya que fue comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, hecho que lo posiciona como el candidato más fuerte para asumir el puesto.

Por ahora no hay un comunicado oficial de la Policía que ratifique el cambio de mando en la capital. Se espera que en los próximos días la general Sandra Hernández anuncie su partida ante sus mandos y subalternos.

En entrevista concedida a El Espectador, a propósito de su nombramiento, la general afirmó, en relación con los retos que asumía, que “Es clave que (la Policía) sea consciente del respeto por el otro, los derechos humanos y los límites en el uso de la fuerza. La ciudadanía no quiere a un policía arrogante, que no lo respete, no lo escuche y que no genere empatía. Como mujer trabajaré esa parte humana. Ese policía, motivado y capacitado, tiene que articularse con la comunidad”. Se espera que la persona que entre en su reemplazo continúe con esa línea de manejo interno en la institución.

