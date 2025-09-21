Gestión al caos: así funciona el cerebro de la movilidad en Bogotá

Instalaciones y funcionarios de este centro, que monitorea el tránsito de la ciudad de Bogotá
Foto: Óscar Pérez
Dicen que quien se adapte al tránsito de un día normal en Bogotá, sin importar el medio de transporte, puede hacerlo en cualquier parte del mundo. Y si viene desde un municipio aledaño, sorteando el caos de los accesos a la capital, tiene máster en la materia.
Parece exagerado, pero no lo es: basta recordar que esta es una de las capitales con el peor tráfico del mundo, en la que sus habitantes a diario enfrentan retos como la modesta oferta de transporte público, eternos trancones, bloqueos, accidentes y ni hablar de los desvíos y las...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
