Gestores del Orden: la fuerza no policiva que saldrá a las calles en diciembre

Gestores del Orden se incorporarán en diciembre. Foto: Archivo Particular

Los bogotanos, a partir de diciembre, verán en las calles a los nuevos “gestores del orden”. Con chaquetas grises, radios, algunos con ‘body cam’ y hasta un bastón para dirigir el tránsito, estos funcionarios prestarán labores de servicio a la ciudadanía; robustecerán la presencia institucional, y asumirán algunas tareas que hoy ocupan innecesariamente a los policías y les impide dedicarse a labores de seguridad de mayor impacto. Este modelo es la nueva apuesta de la administración de Carlos Fernando Galán por reforzar la seguridad,...