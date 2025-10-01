Logo El Espectador
Bogotá
Gestores del Orden: la fuerza no policiva que saldrá a las calles en diciembre

Los recursos aprobados para el frustrado aumento del pie de fuerza ahora serán para el programa ‘Gestores del Orden’, quienes, sin funciones de policía, ayudarán a mejorar la percepción de seguridad. La Alcaldía insiste que tendrán funciones diferentes a las de otros gestores. ¿Funcionará?

Juan Camilo Parra
01 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
Gestores del Orden se incorporarán en diciembre.
Foto: Archivo Particular

Los bogotanos, a partir de diciembre, verán en las calles a los nuevos “gestores del orden”. Con chaquetas grises, radios, algunos con ‘body cam’ y hasta un bastón para dirigir el tránsito, estos funcionarios prestarán labores de servicio a la ciudadanía; robustecerán la presencia institucional, y asumirán algunas tareas que hoy ocupan innecesariamente a los policías y les impide dedicarse a labores de seguridad de mayor impacto. Este modelo es la nueva apuesta de la administración de Carlos Fernando Galán por reforzar la seguridad,...

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
