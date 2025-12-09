Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gimnasios al aire libre: templos de actividad física y apropiación del espacio

La reciente inauguración de un gimnasio totalmente equipado debajo del puente de la Av. Boyacá con Calle 100 levantó la curiosidad y el escepticismo de vecinos y ciudadanos que acercaron a probarlo. Desde su apertura, un grupo de deportistas calisténicos han llamado la atención por su cuidado y uso del lugar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
09 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
El gimnasio bajo el puente de la Boyacá se construyó en la fase final de la obra principal, como parte del modelo del IDU que integra deporte, seguridad e infraestructura.
El gimnasio bajo el puente de la Boyacá se construyó en la fase final de la obra principal, como parte del modelo del IDU que integra deporte, seguridad e infraestructura.
Foto: Gustavo Torrijos

Al ruido de la carga pesada de las obras aledañas, los carros deambulando con prisa hacia el norte y el eco urbano inconfundible de la ciudad, se sumó el del trajín de los fierros del nuevo gimnasio al aire libre de Bogotá, debajo del puente de la avenida Boyacá con calle 100. Pesas de todos los tamaños, barras, máquinas para trabajar casi cualquier fracción del cuerpo y la ventaja de contar con el impulso sereno del viento y del sol capitalino son los insumos que encuentran quienes se acercan a ejercitarse.

Es la primera vez que un gimnasio...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.