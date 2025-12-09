Gimnasios al aire libre: templos de actividad física y apropiación del espacio

El gimnasio bajo el puente de la Boyacá se construyó en la fase final de la obra principal, como parte del modelo del IDU que integra deporte, seguridad e infraestructura. Foto: Gustavo Torrijos

Al ruido de la carga pesada de las obras aledañas, los carros deambulando con prisa hacia el norte y el eco urbano inconfundible de la ciudad, se sumó el del trajín de los fierros del nuevo gimnasio al aire libre de Bogotá, debajo del puente de la avenida Boyacá con calle 100. Pesas de todos los tamaños, barras, máquinas para trabajar casi cualquier fracción del cuerpo y la ventaja de contar con el impulso sereno del viento y del sol capitalino son los insumos que encuentran quienes se acercan a ejercitarse.

Es la primera vez que un gimnasio...