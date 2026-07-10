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Golpes, táser y detenciones: las denuncias contra la Policía en el parque de Los Hippies

La Fundación Trípido recopiló testimonios de presuntas agresiones que, según sus denunciantes, revelarían un patrón de violencia policial en el sector.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
10 de julio de 2026 - 10:30 p. m.
O parque de la 60 ubicado en la localidad de Chapinero
O parque de la 60 ubicado en la localidad de Chapinero
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Una serie de denuncias por presuntos abusos policiales ocurridos en el entorno del CAI del parque de Los Hippies, en Chapinero, vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos policiales en uno de los sectores culturales más reconocidos de Bogotá. Artistas urbanos, gestores culturales, comerciantes, habitantes de la zona y una defensora de derechos humanos aseguran que los casos no corresponden a hechos aislados, sino a una serie de detenciones cuestionadas, uso desproporcionado de la fuerza, amenazas y represalias contra quienes hacen...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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