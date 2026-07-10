Golpes, táser y detenciones: las denuncias contra la Policía en el parque de Los Hippies

O parque de la 60 ubicado en la localidad de Chapinero Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Una serie de denuncias por presuntos abusos policiales ocurridos en el entorno del CAI del parque de Los Hippies, en Chapinero, vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos policiales en uno de los sectores culturales más reconocidos de Bogotá. Artistas urbanos, gestores culturales, comerciantes, habitantes de la zona y una defensora de derechos humanos aseguran que los casos no corresponden a hechos aislados, sino a una serie de detenciones cuestionadas, uso desproporcionado de la fuerza, amenazas y represalias contra quienes hacen...