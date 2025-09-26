GPS delató casa usada como centro de acopio de motos robadas en Bogotá

Tras rastrear una moto robada mediante la modalidad de atraco, las autoridades hallaron un centro de acopio de motos robadas en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos. Seis personas fueron capturadas. Foto: Mebog

Seis personas fueron capturadas en flagrancia mientras desmantelaban motocicletas en una vivienda del barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

En un operativo adelantado por uniformados de la estación de Policía de la localidad, fueron capturados seis presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de motocicletas en varias zonas de Bogotá. La acción se llevó a cabo tras el reporte de un ciudadano que denunció el robo de su moto mediante la modalidad de atraco.

Gracias al sistema de geolocalización (GPS) instalado en el vehículo, la víctima pudo indicar a las autoridades la posible ubicación del vehículo, al interior de una vivienda del sector. Señala la Mebog que, tras obtener la autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron al primer piso y hallaron no solo la motocicleta reportada, sino también otras seis, de las cuales dos tenían reporte de hurto.

En el lugar fueron sorprendidas seis personas sustrayendo partes y accesorios de diferentes motocicletas. Todos fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto. De los detenidos, dos presentan antecedentes por el mismo delito.

Cifras de la Policía indican que, entre enero y agosto de 2025, se reportaron 2.988 casos de hurto de motos, cifra que advierte una reducción del 23% comparada con los 2.899 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

Por otro lado, con corte en el mes de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se reportaron 779 casos sin empleo de armas, es decir, mediante la modalidad de halado. Se reportaron, además, 1.774 casos de hurto de motos con uso de llave maestra; 15 casos con empleo de escopolamina; 364 con arma de fuego y 40 con uso de armas blancas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123.

