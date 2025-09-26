Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

GPS delató casa usada como centro de acopio de motos robadas en Bogotá

Seis personas fueron capturadas en flagrancia con varias motos reportadas por hurto.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de septiembre de 2025 - 01:38 p. m.
Tras rastrear una moto robada mediante la modalidad de atraco, las autoridades hallaron un centro de acopio de motos robadas en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos. Seis personas fueron capturadas.
Tras rastrear una moto robada mediante la modalidad de atraco, las autoridades hallaron un centro de acopio de motos robadas en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos. Seis personas fueron capturadas.
Foto: Mebog
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Seis personas fueron capturadas en flagrancia mientras desmantelaban motocicletas en una vivienda del barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

En un operativo adelantado por uniformados de la estación de Policía de la localidad, fueron capturados seis presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de motocicletas en varias zonas de Bogotá. La acción se llevó a cabo tras el reporte de un ciudadano que denunció el robo de su moto mediante la modalidad de atraco.

Gracias al sistema de geolocalización (GPS) instalado en el vehículo, la víctima pudo indicar a las autoridades la posible ubicación del vehículo, al interior de una vivienda del sector. Señala la Mebog que, tras obtener la autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron al primer piso y hallaron no solo la motocicleta reportada, sino también otras seis, de las cuales dos tenían reporte de hurto.

En el lugar fueron sorprendidas seis personas sustrayendo partes y accesorios de diferentes motocicletas. Todos fueron capturados en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto. De los detenidos, dos presentan antecedentes por el mismo delito.

Cifras de la Policía indican que, entre enero y agosto de 2025, se reportaron 2.988 casos de hurto de motos, cifra que advierte una reducción del 23% comparada con los 2.899 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

Por otro lado, con corte en el mes de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se reportaron 779 casos sin empleo de armas, es decir, mediante la modalidad de halado. Se reportaron, además, 1.774 casos de hurto de motos con uso de llave maestra; 15 casos con empleo de escopolamina; 364 con arma de fuego y 40 con uso de armas blancas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Robo de motocicletas en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Barrios Unidos

Robo de autopartes en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.