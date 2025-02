Graban a usuarios de Transmilenio haciendo fila para colarse, gerencia responde

Usuarios del sistema fueron grabados haciendo fila para colarse en una estación. Foto: Archivo particular

La imagen recurrente de los colados en el transporte público de la ciudad ya forma parte de la cotidianidad del sistema. Cientos de personas a diario se las arreglan para evadir el pago del pasaje tanto en articulados como en buses zonales del SITP, lo que genera, además de situaciones de riesgo para los propios colados y demás usuarios, pérdidas millonarias y la normalización de la evasión del pago.

En las últimas horas, un video que da cuenta de los alcances de esta situación se viralizó en redes sociales. En el metraje se puede observar a decenas de usuarios formados en fila contra las puertas de acceso a los buses, en la parte exterior de una estación, esperando su turno para subirse por las rejas e ingresar sin pagar el pasaje.

La situación, que en mayor o menor medida se replica a diario en estaciones y portales de Transmilenio, puso sobre la mesa, una vez más, el debate por los colados y las estrategias para mitigarlos.

De acuerdo con la concejala Diana Diago, “en el 2024 la evasión en el componente Troncal de Transmilenio alcanzó el 13,14%, es decir, que no se validaron 89 millones pasajes, lo que significa que al día TM dejó de recibir 719 millones de pesos”.

La cabildante hizo énfasis en que la falta de infraestructura adecuada facilita la evasión. Con corte a octubre de 2024, 96 de 138 estaciones del sistema troncal no contaban con puertas de acceso, es decir, un 66% de las estaciones no tenían puerta, hecho que facilita el ingreso irregular.

“¿Cómo quiere Galán y la directora de Transmilenio reducir los colados cuando hay estaciones que ni siquiera tienen puertas? La infraestructura del sistema no es suficiente y la acción por parte de la administración no es efectiva. ¿Hasta cuándo tienen que aguantarse los usuarios del sistema a estas personas que le roban al Distrito? La administración no dice nada y deja que todo pase, como los colados” afirmó Diago.

¿Qué dice Transmilenio?

A raíz del video compartido en redes sociales, y de los casos de colados que a diario se ven en el sistema de transporte, María Fernanda Ortiz, gerente del sistema de transporte, se pronunció al respecto y señaló tres puntos claves relacionados con la problemática.

Por un lado, Ortiz señalo que Transmilenio trabaja en cuatro frentes de acción para reducir la evasión en el sistema: I) Cultura Ciudadana II) Infraestructura III) Fiscalización y control IV) Monitoreo

Además, señaló que “en 2025 seguiremos trabajando y replantearemos algunas estrategias y estaremos redistribuyendo nuestro personal de manera permanente; sin embargo, vemos que en estaciones que hoy tienen puestas nuevas, torniquetes piso a techo y personal en vía, la evasión se sigue presentando”, resaltó la gerente.

Por último, señaló la importancia de que el grueso de la ciudadanía tome conciencia de los peligros que la evasión del pasaje representa para los propios colados y para los demás usuarios del sistema. “El sistema es de todos y entre todos tenemos cuidarlos. Tenemos beneficios y alivios tarifarios que pueden conocer para tener un mejor uso del sistema de transporte público”, puntualizó.

Puertas “anticolados” que no sirven

La concejala Diago recordó que en el 2021 se firmó el contrato 1285 que tenía como objeto el “Suministro, instalación y mantenimiento de puertas automáticas” por valor de $31.007 millones de pesos, “pero que realmente no funcionó, pues muchas de las puertas no cumplieron su objetivo”, señaló.

Solo en la instalación de alrededor de 435 puertas se gastaron más de $12.500 millones que no han dado el resultado esperado.

“La falta de gerencia de la cabeza de Transmilenio se evidencia en la indiferencia para resolver el problema de los colados, que es un saco roto para las finanzas de Bogotá, en las estaciones sin puerta y en personal de vigilancia que no hacen nada para mejorar la seguridad, y calidad del sistema ni para evitar que las personas entren sin pagar”, asegura.

“Hay que buscar acompañamiento policial, que se hagan efectivos los comparendos a las personas que entran al sistema sin pagar el pasaje. Sanciones a quienes le roban a Bogotá. Los gestores no cuentan con la formación para actuar en estos casos”.

