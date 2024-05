Grave accidente esta madrugada en la vía Chía-Cota, esto se sabe

Cerca de las 4:30 a.m. del viernes 3 de mayo, un tractocamión y un vehículo particular chocaron aparatosamente. El siniestro dejó a dos personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en el choque. Foto: Archivo Particular

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:30 a.m. de este viernes, luego de que un vehículo particular resultara chocándose aparatosamente con un tractocamión. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos chocaron de frente, hecho que derivó en la destrucción de la parte delantera del vehículo particular.

Le puede interesar: Ciberacoso en entornos escolares, otro delito víctima de la saturación de la justicia

Las dos personas que resultaron heridas se movilizaban en el vehículo particular. Hasta el momento se sabe que la persona que viajaba como pasajero resultó con las afectaciones más graves.

Debido al choque, mientras las autoridades llegaban al sitio, atendían los heridos y despejaban la vía de escombros peligrosos, la movilidad por dicho corredor vial colapsó. Por el momento se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas. Las causas del siniestro no han sido reveladas por las autoridades, sin embargo, todo apunta a un posible exceso de velocidad.

Otras versiones, que no han sido confirmadas por las autoridades, sostienen que el conductor particular se habría quedado dormido, tras lo cual terminó chocando con el tractocamión.

#Atención || ¡Vivo de milagro! Terrible accidente entre un automóvil y una tractomula en la vía Chía - Cota



Al parecer el conductor del vehículo habría quedado dormido, esto sucedió a las 4,40am, toda la parte delantera del vehículo quedó destrozada lo cual fue un milagro pic.twitter.com/oDVswQ1hfq — El informativo Cota, Chía (@inf_Cota_Chia1) May 3, 2024

Lea también: “Son actos criminales y son inaceptables”, Galán sobre disturbios en la U. Nacional

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.