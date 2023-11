Grupo de migrantes de Guinea completa siete días varado en el aeropuerto El Dorado

El grupo de ciudadanos de Guinea busca un estatus legal transitorio mientras se soluciona su situación migratoria. Foto: Archivo particular

El sábado 28 de octubre un vuelo de Turkish Airlines, procedente de Europa arribó al aeropuerto El Dorado y en el venía un grupo de migrantes nacidos en Guinea, que a la fecha permanecen en las salas de abordaje del centro aéreo. Su plan de vuelo era hacer escala en Bogotá, luego otra en El Salvador y llegar a Nicaragua, su destino final. Pero en El Salvador les negaron el ingreso y desde entonces empezó su odisea para salir de Bogotá

“Los ciudadanos de la República de Guinea, en África, llegaron al Bogotá huyendo de su país por razones políticas. Ellos compraron tiquetes directamente a Bogotá y una vez acá, pensaban tomar otro vuelo a El Salvador y luego a Nicaragua. Al parecer, según me han dicho empleados de migración Colombia, El Salvador les informó una decisión de inadmisión”, contó a El Espectador, Gabriel Palencia, abogado que asumió el caso.

“Lo que pasa es que solamente uno de ellos habla inglés y por ahí empiezan las irregularidades: el Derecho Internacional Humanitario y los tratados de Derechos Humanos exigen que las personas tienen derecho a un traductor en su lengua, que les permita comunicarse y conocer las decisiones que las autoridades toman respecto a sus casos. Ellos (los ciudadanos de Guinea) están desde el sábado pasado en el aeropuerto sin saber qué pasa con su situación, hecho que constituye una arbitrariedad.”, agregó el defensor.

De acuerdo con Palencia, desde la fecha de llegada, el grupo de migrantes permanece en el suelo de una de las salas de abordaje, en condiciones indignas. “Están tirados en el piso, rodeados de las bancas. En el grupo hay varias mujeres, una de ellas embarazada, y no ha recibido ningún tipo de valoración médica. Todos ellos están en condiciones indignas: no se han podido bañar y no les han dado de comer”.

Lo que buscan los migrantes es que le Gobierno Nacional les otorgue un estatus de refugiado transitorio, al menos, mientras solucionan el limbo jurídico en el que se encuentran. El tiempo de caducidad de dicho estatus es potestad de Migración. Además, la defensa está pugnando para que puedan acceder a servicios de salud y condiciones dignas de alojamiento.

La mañana de este viernes 3 de noviembre, al término de la entrevista con el abogado Palencia, nueve personas que integraban el grupo, de 20 que estaba en el aeropuerto, salieron del país. “Al parecer, fueron enviadas de regreso a Turquía, pero aún no tenemos certeza si fueron en un solo vuelo o en varios. Ellos están desesperados, no quieren volver a su país natal, solo quieren comprar un tiquete a otro país que no sea el suyo”, manifestó la defensa de los migrantes.

Los ciudadanos que aún permanecen en El Dorado, son:

Barry Ibrahima kalil

Aminata Bah

Idiatou Barry

Mariama sadio barry

Mamadou cire Barry

Souleymane Balde

Alpha ibrahima Barry

Ibrahima sory diallo

Abdourahimy Drame

Trabas en el proceso

El poder que Palencia adquirió para la representación jurídica del grupo se lo otorgaron varios de ellos, a través de un correo electrónico, pero no ha podido reunirse con ellos:

“Presenté el poder ante Migración y solicité acceso, para que me permitieran entrevistarme con ellos. Migración aún no me ha respondido por escrito y no he podido hablar con ellos, siendo su abogado. Migración dicen que Opain (operador de la terminal aérea) es la encargada de la seguridad de los migrantes y en Opain me dicen que, si Migración no autoriza, no tengo permiso de verme con mis clientes. He enviado petición a Migración Colombia, al director de Opain y no he recibido autorización”.

Ante estos hechos, el abogado presentó una tutela, reclamando que se respete el debido proceso y el derecho de los migrantes a recibir un trato digno. Otro hecho que ha enredado aún más la situación es que nadie da razón del paradero de sus pasaportes. No se sabe si están en manos de Migración Colombia o de la aerolínea, hecho que, según el abogado, “puede entenderse como una violación al derecho de la identidad”. El defensor sigue haciendo gestiones para poder hablar con estos pasajeros, que siguen varados en Bogotá.

