Guardianes del origen: el rol de los acueductos rurales para el saneamiento del río Bogotá

El estudio recalcó que vecinos y familiares son quienes se organizan para proteger y conservar cuencas abastecedoras, para luego distribuir con la sanidad suficiente este preciado líquido. Foto: CAR

El río Bogotá es el principal afluente de la región, con una extensión de 357 kilómetros, que recorren 47 municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), este cuerpo de agua abastece a 26 acueductos comunitarios, de los cuales 25 no requieren procesos de purificación debido a la óptima calidad del agua en sus puntos de origen.

Para comprender su dinámica, el río se divide en tres cuencas: Alta, que comprende el municipio de Villapinzón hasta el puente La Virgen Cota; Media, que se...