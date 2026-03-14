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Guardianes del origen: el rol de los acueductos rurales para el saneamiento del río Bogotá

Una investigación académica liderada desde la Universidad de Cundinamarca destacó el trabajo de los acueductos rurales como pieza clave en esta deuda ambiental.

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Redacción Bogotá
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14 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
El estudio recalcó que vecinos y familiares son quienes se organizan para proteger y conservar cuencas abastecedoras, para luego distribuir con la sanidad suficiente este preciado líquido.
El estudio recalcó que vecinos y familiares son quienes se organizan para proteger y conservar cuencas abastecedoras, para luego distribuir con la sanidad suficiente este preciado líquido.
Foto: CAR

El río Bogotá es el principal afluente de la región, con una extensión de 357 kilómetros, que recorren 47 municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), este cuerpo de agua abastece a 26 acueductos comunitarios, de los cuales 25 no requieren procesos de purificación debido a la óptima calidad del agua en sus puntos de origen.

Para comprender su dinámica, el río se divide en tres cuencas: Alta, que comprende el municipio de Villapinzón hasta el puente La Virgen Cota; Media, que se...

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Maria C. Echeverry(44445)Hace 19 minutos
Gracias por este artículo.
Maria C. Echeverry(44445)Hace 19 minutos
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