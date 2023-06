Gustavo Bolívar propone encuesta para elegir candidato petrista a la Alcaldía

Senador de la república durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El nombre de Gustavo Bolívar vuelve a sonar como aspirante a la Alcaldía de Bogotá en 2024 por el Pacto Histórico. De acuerdo con el exsenador, el partido llevará a cabo una primera encuesta para definir el candidato del petrismo. Con dicha encuesta se mediría la favorabilidad que tendría el candidato que elijan en el Pacto Histórico, en el escenario de una segunda vuelta, según explicó el propio Bolívar tras el encuentro con el primer mandatario.

“En este punto, el presidente me preguntó cómo estaban mis posibilidades para ir como precandidato a la alcaldía de Bogotá al lado de Heidi Sánchez y Carlos Carrillo. Le conté lo que ustedes ya saben, que tengo algunos inconvenientes que estoy resolviendo”, señaló Bolívar.

Bolívar afirmó que el presidente Petro le “pidió que no desistiera y que hablara con los presidentes de los partidos que integran el Pacto, para que ordenáramos la elaboración de una encuesta robusta y seria, con alguna empresa reconocida, que nos marque con objetividad si hay o no posibilidades. Sobre todo, en las combinaciones para segunda vuelta. Candidato Pacto vs Galán, Candidato del Pacto vs Lara. Candidato del Pacto Vs. Oviedo, por citar los candidatos con mayores posibilidades”.

Finalmente, el exsenador compartió que “por esta decisión, y con una alta probabilidad de que los estudios del metro no sean concluidos antes de que se vaya Claudia López, es que a Gustavo Petro le interesa que el Pacto Histórico gane la Alcaldía de Bogotá”.

