Habitante de calle robó a un niño en casa a la que llegó a pedir un vaso con agua

El delito de hurto consiste en apoderarse de una cosa mueble (joyas, dinero, carro, celular, televisor, computador, etc.) sin consentimiento o voluntad de su propietario, para obtener provecho. Si los elementos fueron entregados por el propietario de manera voluntaria mediante artificios o engaños, el delito no es hurto sino estafa. Si, por el contrario, usted entregó o confió un bien a otra persona con la intención de que posteriormente fuera devuelto, y esta persona se apropió del bien, se trataría de un delito de abuso de confianza y no de hurto.