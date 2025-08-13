Habitantes de calle en Bogotá: mano de obra que no se aprovecha

El 35,7% de los habitantes de calle sabe vender; el 18,5% construir; 12,7% elaborar artesanías y 10.6% cocinar. Habilidades que pueden servir para vincularlos al trabajo formal. Foto: Integración Social

Diego Alejandro Valbuena, de 41 años, vive hace cuatro años en las calles de Bogotá por conflictos familiares. “Soy carpintero para construcción. Aprendí en el Sena. Ahora cuido carros o reciclo en las noches”, asegura. Cuadras más adelante está José Luis Vera, de 44. Es técnico automotriz de la Universidad Francisco Miranda, en Venezuela. También está en las calles por problemas familiares de los que, dice, no le gusta hablar, “pero sí me gustaría cambiar y ejercer mi profesión”.

Como ellos, hay miles viviendo en las calles que, detrás de...