Bogotá
Violencia intrafamiliar, detonante silencioso que lleva a muchos a ser habitantes de calle

Un estudio reciente señala que el abandono por enfermedad, la violencia y la discriminación sexual son detonantes de la habitabilidad de calle en Bogotá.

Camilo Tovar Puentes
22 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Atención sanitaria por parte de la Secretaría de Salud a habitantes de calle en Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas

Una vida en la calle es el resultado de un proceso social complejo que, generalmente, empieza en casa.

Aunque en el imaginario público la habitabilidad en calle suele asociarse a la dependencia de sustancias psicoactivas o al resultado de decisiones individuales, un estudio reciente de la Secretaría de Planeación muestra que la realidad es más compleja y tiene una raíz profundamente social, que muchas veces va más allá de una determinación personal.

@causasperdidazctovar@elespectador.com
