Violencia intrafamiliar, detonante silencioso que lleva a muchos a ser habitantes de calle

Atención sanitaria por parte de la Secretaría de Salud a habitantes de calle en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Una vida en la calle es el resultado de un proceso social complejo que, generalmente, empieza en casa.

Aunque en el imaginario público la habitabilidad en calle suele asociarse a la dependencia de sustancias psicoactivas o al resultado de decisiones individuales, un estudio reciente de la Secretaría de Planeación muestra que la realidad es más compleja y tiene una raíz profundamente social, que muchas veces va más allá de una determinación personal.

En contexto: