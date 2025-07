Habló la mujer que disparó desde un balcón en Bogotá: “el arma no era de fuego”

Se pronunció la mujer que fue grabada disparando desde un balcón en el norte de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Se pronunció la mujer que fue grabada disparando un arma desde un balcón en el norte de Bogotá. Según su relato, el arma no es de fuego, sino de fogueo y lamentó su accionar. Además, se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades ante las posibles sanciones.

Se conoció que los hechos ocurrieron en un conjunto residencial del barrio Colina, en Suba. Sobre las 3:00 p.m la mujer, identificada como Paola Andrea Navia Valencia, en presunto estado de alicoramiento, realizó disparos al aire hasta en tres oportunidades.

Las autoridades tuvieron que volver al sitio dos veces debido a “escándalos” presentados en el conjunto. “Estamos adelantando una acción legal ante la inspección local de Suba. También estamos realizando una investigación”, añadió el coronel.

¿Qué dijo la mujer que disparó?

Navia Valencia comenzó por ofrecer disculpas a la comunidad en general, “en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido”.

Luego, aclaró que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, según ella, no disparó cartuchos reales. “Este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo”.

También se refirió a la presentación de una denuncia en su contra, ante lo cual, indicó que con el acompañamiento de su abogado, se dispondrá a “aclarar este asunto ante las autoridades competentes y, en particular, para entregar el arma a fin de que sea sometida al análisis correspondiente”.

Finalmente, reiteró que los sucesos descritos ocurrieron “en el contexto de una situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y que me comprometo a no incurrir en una conducta”, concluye el comunicado.

Alcalde Galán condenó el hecho

A través de un trino en su perfil de X, Carlos Fernando Galán se mostró molesto y contrariado por el comportamiento de la mujer que decidió realizar disparos al aire desde el balcón de un apartamento.

“El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos en Bogotá“, enunció el mandatario.

La sanción que podría enfrentar la mujer que disparó

Aunque se cuenten con permisos para portar un arma de fuego, dispararla al aire, puede acarrear varias sanciones y multas a quien realiza los disparos y quien figura como el dueño del arma.

El artículo 18 de la Ley 1453 de 2011, denominada Ley de Seguridad Ciudadana, afirma que quien, teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, “incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor”.

