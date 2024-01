Ciclovía dependerá de la evolución de la calidad del aire: Carlos Fernando Galán

Ciclovía en Bogotá para enero de 2024 Foto: Alcaldía

Los asistentes frecuentes a la ciclovía del domingo están a la espera de las decisiones del Distrito. Si bien, en un principio se especuló con la posibilidad de que la ciclovía del domingo fuera cancelada, dada la contingencia ambiental, todavía no hay una palabra definitiva.

Así lo confirmó el alcalde a su atención a los medios, desde el PMU del incendio de El Cable, hace pocos minutos. El mandatario se mantuvo en la misma línea de su comparecencia de la mañana, y dijo que todavía evalúan que pasará con el paseo dominical para ciclistas del 28.

“Estamos monitoreando la calidad del aire en estos momentos. Eso tiene unos tiempos, y unos procesos, que nos darán herramientas para tomar la decisión”. Por ende, conforme a lo dicho por el alcalde Carlos Fernando Galán, los deportistas deberán seguir atentos a los medios de comunicación oficiales, para conocer si habrá ciclovía o no.

Calidad del aire en Bogotá

Conforme al último boletín de la Secretaría de Ambiente, la calidad del aire de Bogotá sigue evidenciando un alto grado de contaminación. El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) registra nivel de riesgo “alto” en las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy y Móvil Fontibón. Asimismo, 4 estaciones, concentradas en el oriente y noroccidente de la ciudad, reportan condiciones “regulares”.

La emergencia ambiental se mantendrá en la ciudad, en la medida en que el índice de calidad del aire no muestre un nivel de riesgo moderado, por más de 48 horas. Mientras esto no ocurra, la administración no tiene las condiciones para retirar las medidas restrictivas.

Por otro lado, la recomendación de las autoridades sanitarias es a evitar, en la medida de lo posible, las actividades físicas al aire libre mientras el material particulado y el humo derivado de los incendios, se mantenga. Es recomendable el uso de tapabocas, especialmente para las personas con comorbilidades como el EPOC. Para estos pacientes, se recomienda el uso de tapabocas N95.

