¿Habrá ciclovía y Transmilenio este 20 de julio en Bogotá?

Por las protestas y eventos que se espera ocurran en Bogotá este 20 de julio, varías vías del centro de la capital cuentan con cierres vehiculares y peatonales. Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte informó que las rutas de Ciclovía estarán habilitadas hasta las 2:00 p.m.

De igual forma, el sistema de transporte público Transmilenio estará funcionando en horario habitual de días festivos, de 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. A partir de hoy se habilita la estación Calle 57 con operación normal. No obstante, el sistema aún tiene 17 estaciones afectadas: 15 están inoperativas por no brindar condiciones de seguridad y dos están habilitadas parcialmente.

Las estaciones que aún no cuentan con condiciones óptimas para prestar el servicio son:

Troncal Américas

1. Biblioteca Tintal

2. Transversal 86

3. Pradera

4. San Façon - kr 22

5. De la Sabana

Troncal Caracas Central

6. Calle 76

7. Calle 19

Troncal Caracas Sur

8. Hospital

NQS Extensión Soacha

9. Terreros

10. San Mateo

Troncal Carrera 10

11. San Bernardo

12. Las Nieves

13. Country Sur

Calle 80

14. Quirigua

Troncal Calle 6

15. Tigua-San José

Estaciones con cierre Parcial

Dos estaciones habilitadas parcialmente:

1. Héroes

2. Tercer Milenio