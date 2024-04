Habrá sanciones para quienes despilfarren agua: Galán estudia más medidas

Gente corriendo detrás de carrotanques y filas extensas de personas que esperan llenar sus ollas y baldes de agua se han vuelto panorama en distintos barrios de la localidad de Usme que se han visto afectadas por un daño imprevisto en la línea que lleva el agua a la Planta El Dorado. Foto: Óscar Pérez

A un día de inicio del turno 1 de racionamiento de agua en Bogotá, el Distrito continúa reforzando las campañas de ahorro e incentivando el uso consciente del líquido. Entre otras medidas más fuertes, no se descarta implementar sanciones para quienes despilfarren agua, según estudia la administración de Carlos Fernando Galán.

El lunes 8 de abril, el impacto de los anuncios del racionamiento provocaron un aumento del consumo de agua de ese día, llegando a 18,33 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el martes bajó a 17,84. Esto representa uno de los temores del racionamiento: que algunos ciudadanos o sectores económicos sigan despilfarrando agua en lugar de ahorrarla. En cualquier caso, la Alcaldía estudia un esquema de sanciones.

“Estamos en el proceso de construir una hoja de ruta de sanción para quienes despilfarre agua. Aquellas actitudes de desperdicio de agua sí serán sancionadas”, señaló Galán en rueda de prensa. Añadió que esa hoja de ruta sigue en diseño y evaluando de qué manera será la sanción, por el momento adelantó que no tendría que ver con sobrecostos en la factura o sanciones económicas.

Sobre el aumento de consumo el lunes, el Distrito hizo el llamado a la ciudadanía a no entrar en pánico y no sobre guardar agua para el día de racionamiento. “Si le sobra agua que guardó para el día de racionamiento, no la bote, úsela responsablemente”, añadió el mandatario.

¿Cómo saber en qué zona está mi barrio?

