Hallan otro cuerpo en Bogotá, esta vez en el Siete de Agosto y con signos de violencia

La cifra de cuerpos sin vida encontrados en el último mes en Bogotá, va en aumento. No hubo semana del mes de junio en la que no se registrara el hallazgo de un cadáver. Esta vez, en la madrugada del 30 de junio, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, sobre la calle 63b con carrera 22, en el barrio Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos.

El cuerpo de esta persona se encontraba boca abajo y con signos de violencia, así lo manifestó la primera inspección del cadáver, el cual estaba ubicado al lado de un contenedor de basura.

Asimismo, las autoridades señalaron que “es de resaltar que el cuerpo presenta lago hemático y se le observan signos de violencia”. Además, la víctima vestía tenis blancos, jean y una chaqueta oscura.

Por su parte, los uniformados acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cadáver.

Cabe recordar que el pasado 24 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo de otro cuerpo sin vida en una zona verde ubicada en la avenida NQS con calle 22, en la localidad de Puente Aranda. La víctima tenía signos de violencia y fue encontrada cerca a la carrilera del tren, en la que a diario hay presencia de habitantes de calle.

A ese lugar llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, el día anterior, 23 de junio, la Policía encontró el cuerpo de una mujer que fue envuelta en lonas y abandonada en el humedal Tibanica, ubicado en la localidad de Bosa. De acuerdo con las autoridades, esta persona también tenía signos de violencia y tortura, entre esas, heridas con arma blanca en el pecho. Sin embargo, en este caso, las autoridades, confirmaron que tres hombres y una mujer estarían involucrados en la muerte de la mujer.

