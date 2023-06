Hallan otros dos cuerpos en descomposición en el río Bogotá, van tres esta semana

Imagen de referencia.

Crece la preocupación por los tres cuerpos encontrados esta semana en el río Bogotá. El primer hallazgo se hizo el pasado 13 de junio, cerca al Aeropuerto El Dorado. Hoy, la Policía confirmó haber encontrado otros dos cuerpos en el mismo río, esta vez por los lados del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Estos últimos fueron hallados el miércoles 14 de junio.

Aunque las autoridades no confirman signos de violencia, a reglón seguido señalan que no dan más detalles para no entorpecer la posible investigación judicial que se está llevando a cabo por estos casos.

En cuanto a los recientes cuerpos encontrados, ambos fueron recuperados por el cuerpo de bomberos. Uno fue descubierto en la vereda Bosatama y pertenecería a un hombre entre 35 y 40 años.

El cadáver, según las autoridades, fue hallado en un avanzado estado de descomposición. Asimismo, por la ropa, el reloj y el cinturón que llevaba, descartan que se trate de un habitante de calle.

Al sitio llegó el CTI de la Fiscalía para llevar a cabo la respectiva inspección. Actualmente, el cuerpo se encuentra en manos de medicina legal.

El segundo muerto fue encontrado flotando más al sur del río Bogotá. Se trataría de otro hombre de aproximadamente 35 años. El cadáver también fue inspeccionado por el CTI.

Cuerpo encontrado cerca del Aeropuerto El Dorado

El martes 13 de junio, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el río Bogotá, en las inmediaciones del aeropuerto de Bogotá, este sería el primer caso de la semana.

De acuerdo con la policía, el cadáver se encontraba en un alto grado de descomposición, y se habría quedado enredado en una malla de la CAR Cundinamarca.

Y aunque el CTI llegó al sitio a levantar el cadáver, aún se desconoce la identidad de la persona, debido al estado en el que fue encontrado.

