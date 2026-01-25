Hallan sin vida a Adrián Mathias Pinzón, menor desaparecido en Ciudad Bolívar

De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez cuando salió con su padre, Marco Antonio Pinzón. Lamentablemente, la investigación tomó un doloroso rumbo y días después, los cuerpos de padre e hijo fueron encontrados en una zona boscosa cercana a la iglesia de Los Laches, en la parte alta del centro de Bogotá. Foto: Archivo particular

Las autoridades de Bogotá confirmaron el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, menor de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez cuando salió con su padre, Marco Antonio Pinzón, en el sector de Lucero Bajo de la mencionada localidad. Lamentablemente, la investigación tomó un doloroso rumbo y días después, el día 22 de enero, los cuerpos de padre e hijo fueron encontrados en una zona boscosa cercana a la iglesia de Los Laches, en la parte alta del centro de Bogotá.

Si bien aún no se tiene una versión oficial que explique en detalle el desarrollo de los hechos, las primeras hipótesis que manejan las autoridades indican que el hombre habría causado la muerte del menor con un disparo y posteriormente se habría quitado la vida. No obstante, subrayan las autoridades, los hechos continúan siendo materia de investigación.

Según información revelada por El Tiempo, la custodia de Adrián estaba a cargo de una tía del menor, y el día de la desaparición, el papá solicitó salir con el menor a dar un paseo, razón por la cual el menor quedó bajo responsabilidad total del hombre. Horas más tarde, el padre del menor apagó su teléfono celular y desde entonces se perdió todo rastro del niño de 9 años.

Versiones de familiares señalan que Marco Antonio Pinzón habría amenazado en varias ocasiones a la madre del menor, quien actualmente reside en Estados Unidos, luego de que la mujer decidiera terminar la relación sentimental que los unía. Según estos testimonios, el hombre también presentaba antecedentes relacionados con problemas de salud mental y habría amenazado a la mujer con hacerle daño al menor si no retomaban la relación.

Por ahora, la investigación que lidera el CTI de la Fiscalía se mantiene bajo hermetismo. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles de lo sucedido.

