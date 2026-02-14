¿Hasta cuándo? Rescatan 55 aves y un perezoso en nuevo caso de tráfico en Cundinamarca

Más de 50 aves silvestres y un perezoso fueron rescatados en operativos realizados en la provincia de Sumapaz Foto: CAR Cundinamarca

El rescate de un perezoso y la incautación de aves silvestres en la provincia de Sumapaz vuelven a poner en evidencia una tensión recurrente en los territorios rurales de Cundinamarca: mientras la respuesta ciudadana y la acción institucional logran salvar animales de manera puntual, el tráfico y la tenencia ilegal de fauna siguen operando de forma constante.

En el municipio de San Bernardo, un perezoso de dos dedos fue hallado en una finca tras ingresar durante la noche, expuesto al ataque de perros domésticos. El animal fue rescatado por un habitante del sector y entregado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que posteriormente lo liberó en una reserva natural del municipio de Silvania. El caso, aunque exitoso, ilustra los riesgos que enfrentan especies silvestres cuando se desplazan fuera de su hábitat, muchas veces por la fragmentación de los ecosistemas.

“Se trata de una hembra de perezoso de dos dedos que fue rescatada por un habitante de San Bernardo justo antes que los perros la pudieran atacar. Tras recibirla y verificar que estaba en óptimas condiciones físicas y de comportamiento, la liberamos en la reserva natural del río La Victoria, en el municipio de Silvania para su proceso de reincorporación a su ecosistema natural”, explicó la directora regional, Érika Álvarez.

En Fusagasugá, otro reporte ciudadano permitió destapar un episodio menos fortuito y más preocupante: la captura y el cautiverio de aves silvestres. Tras varias alertas de vecinos que notaron la desaparición de canarios criollos que solían verse en la zona, las autoridades recuperaron 34 ejemplares que estaban siendo retenidos en jaulas dentro de una vivienda. Las aves fueron posteriormente liberadas, pero el hecho evidencia prácticas que persisten en áreas urbanas y periurbanas, pese a las restricciones legales.

El panorama se agravó con la incautación de 21 aves silvestres que eran transportadas en un bus de servicio público proveniente de Ibagué con destino a Bogotá. En el sector de Chinauta, también en Fusagasugá, la CAR y la Policía Nacional, con apoyo de la especialidad de Carabineros y guías caninos, detectaron el traslado ilegal de pericos bronceados y turpiales. La persona responsable fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en un caso que refleja cómo las rutas de transporte intermunicipal siguen siendo utilizadas para el tráfico de fauna.

A estos hechos se suman otros rescates recientes en la región, como el de un carancho con un ala lesionada en Pasca y un venado cola blanca gravemente herido en zona rural de Fusagasugá, trasladado para atención especializada. Si bien estos procedimientos muestran capacidad de respuesta institucional, también revelan la frecuencia con la que la fauna silvestre resulta afectada por acciones humanas, ya sea por captura, transporte ilegal o interacción no controlada con infraestructura y animales domésticos.

Desde la CAR se insiste en el papel de la ciudadanía para alertar sobre estos casos. Sin embargo, el balance deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto los rescates logran compensar un fenómeno que sigue activo y organizado? Mientras no se reduzca la demanda y no se refuercen las acciones de control y sanción, Sumapaz continuará siendo escenario de una lucha desigual entre la protección ambiental y el tráfico ilegal de especies.

