Bogotá
Hay alerta en Bogotá por casos de niños que dejan encerrados en casa

En las últimas semanas han rescatado a nueve menores, que estaban encerrados y solos en sus casas. Detrás, una realidad social que pone a prueba la respuesta y los servicios del Distrito.

María Angélica García Puerto
23 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
El llanto y el desespero de comida, ha sido la constante en los últimos casos. / Getty Images
Foto: Getty Images

En las últimas semanas los bogotanos han sido testigos de conmovedores casos, en los que las autoridades tuvieron que intervenir para rescatar a niños y niñas que dejaron solos y encerrados en casa, sin la supervisión de un adulto. El más reciente, según la Policía de Infancia y Adolescencia, fue el de una bebé de un año y un niño de 5, cuyo llanto alertó a la comunidad del barrio Manuela Beltrán (Ciudad Bolívar).

A este, se suman tres hechos más en lo corrido de 2026: el rescate de otros cuatro niños, de 5, 8, 9 y 11 años, que encontraron en...

Mariela Vega de Herrera(zncxh)Hace 42 minutos
No podría idearse un programa con sicólogos, médicos, investigadores, sacerdotes y cuantos profesionales sean necesarios para que hogares compuestos por personas solventes económica , moral e intelectualmente se encarguen temporalmente de los menores más necesitados ?.
