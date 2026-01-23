Hay alerta en Bogotá por casos de niños que dejan encerrados en casa

El llanto y el desespero de comida, ha sido la constante en los últimos casos. / Getty Images Foto: Getty Images

En las últimas semanas los bogotanos han sido testigos de conmovedores casos, en los que las autoridades tuvieron que intervenir para rescatar a niños y niñas que dejaron solos y encerrados en casa, sin la supervisión de un adulto. El más reciente, según la Policía de Infancia y Adolescencia, fue el de una bebé de un año y un niño de 5, cuyo llanto alertó a la comunidad del barrio Manuela Beltrán (Ciudad Bolívar).

A este, se suman tres hechos más en lo corrido de 2026: el rescate de otros cuatro niños, de 5, 8, 9 y 11 años, que encontraron en...