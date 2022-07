Hermano del notario 76 había sido asesinado hace cuatro meses en el mismo sitio

Andrés Felipe Varona (Izquierda) era abogado y tenía su oficina al lado de la Notaría 76, mismo sitio en donde fue asesinado su hermano José Francisco Varona. Foto: Tomadas de Facebook

Tras el más reciente homicidio ocurrido en el barrio Normandía, al occidente de Bogotá, en donde la noche de este martes fue atacado con arma de fuego el notario 76, este diario pudo confirmar que, a pocos metros del mismo sitio, su hermano, un abogado de profesión, fue asesinado la tarde del pasado 29 de marzo.

Las únicas diferencias entre los homicidios de los hermanos Varona serían la fecha en la que ocurrieron y la hora, porque las condiciones y los motivos parecen ser calcados. El primero, el abogado Andrés Felipe Varona, fue asesinado cuando estaba en su oficina ubicada sobre la avenida Boyacá, entre calles 49 y 50. El segundo, el notario 76 José Francisco Varona, fue víctima de un sicariato este martes, en el mismo sitio, cuando salía de su trabajo.

Del primer caso, ocurrido hace cuatro meses, las versiones fueron muchas, pero las dos hipótesis que tomaron fuerza en su momento vinculan el crimen del abogado con un posible intento de atraco, pues el homicida ingresó hasta la oficina Andrés y le disparó a quemarropa. Pero debido al oficio de la víctima, también se llegó a creer que se trató de alguna venganza por uno de los procesos que llevaba como litigante.

Sobre lo ocurrido la noche de este martes, las autoridades no han dado un comunicado oficial, pero de manera preliminar no descartan que el crimen, por las condiciones, esté relacionado con la labor que desempeñaba José en la Notaría ubicada al occidente de Bogotá. Lo que resulta extraño es que, al parecer, ninguna de las dos víctimas habría recibido amenazas, o por lo menos eso es lo que se cree, pues dicha información no ha sido publicada.

Investigadores de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía se apersonaron de la investigación, y pese a que no se ha confirmado que los dos crímenes estén vinculados, tampoco se descarta que así sea y que alguna red criminal se haya visto afectada con la labor que adelantaban los hermanos Varona.

