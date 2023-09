Hernando Franco García, contra la desigualdad #Votenpormí

Hernando Franco García, candidato al Concejo 2023 Foto: Cortes

Hernando Franco García, candidato de la Alianza Verde, número 26 en el tarjetón aspira a llegar al Concejo de Bogotá y estas son sus propuestas.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy historiador de la Universidad Javeriana, con maestría en Filosofía Política. Fui becario del programa Líderes por Bogotá, de la Escuela Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes. Durante los últimos 15 años he dedicado mi vida al servicio público, asesorando y coordinando proyectos en la Secretaría Distrital de Gobierno, el IDIPRON, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-, La Universidad Nacional y La Universidad Distrital. Mi vocación académica y profesional ha estado enfocada en la búsqueda de desarrollar estrategias que permitan ordenar el territorio de una manera más humana, incluyente, diversa, autónoma y sostenible con el ambiente.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Amo Bogotá, donde nací y crecí, conozco sus montañas, páramos, humedales, alamedas, calles y barrios; tengo la firme convicción de que aún podemos hacer mucho más para hacer de Bogotá una ciudad para todas y todos, sin excepción. Hoy el índice Gini, que mide la desigualdad en el mundo, registra en la capital una media de 0,53, lo que significa, según el DANE, que el 10% más rico de la población de Bogotá recibe el 51,5% de todos los ingresos, mientras que el 10% más pobre recibe el 4,5% de todos los ingresos. En otras palabras, el 10% más rico recibe casi 12 veces más ingresos que el 10% más pobre. Por esta y entre otras razones buscamos llegar al Concejo, para poner en la agenda del debate el problema de la desigualdad y con ello reducir deudas sociales, que nos permitan mejorar en temas de inseguridad, movilidad, hábitos de consumo y cuidado de la vida y el ambiente.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Seguimos escuchando propuestas.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

SI. Edil de la Localidad de Santa Fe 2020-2023

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

El principal problema de Bogotá es la desigualdad. Vivimos en una ciudad con muchos contrastes, segregada y con serios problemas de inseguridad, movilidad y participación política. Por ello, desde el Concejo avanzaremos en propuestas que le apunten a una #BogotáParaLaVida, con programas y proyectos que permitan a los jóvenes que están vinculados a los circuitos delincuenciales, tener oportunidades de estudio y trabajo. #UnaBogotáQueSeMuevaInteligentemente, con la defensa de un transporte público, necesitamos avanzar en un modelo sostenible que les permita a todos los sectores hacer uso de él, la bicicleta, por ejemplo, hoy está privatizada y con cobertura sectorizada, necesitamos que sea para todos los sectores, como funciona en Medellín o Bucaramanga. #UnaBogotáConCulturaPolítica, con personas que se reconozcan como sujetos políticos activos en la sociedad que sean capaces de transformar los problemas de la ciudad, necesitamos superar el paradigma de la Cultura Ciudadana y dar el salto a la Cultura Política para construir un capital social deliberativo y participativo sobre las decisiones barriales, zonales y ciudadanas.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Impulsar un programa educativo alterno para jóvenes entre los 14 y 17 años en riesgo de caer en conflicto con la ley y que han abandonado la educación básica y secundaria. Apostarle a un sistema Público de Bicicleta como funciona en Medellín y Bucaramanga, que sea capaz de cubrir la demanda del occidente sur y el borde centro oriental de la ciudad. Hoy el sistema privado de bicicletas es excluyente y costoso para la gran mayoría de Bogotanos. Buscaremos garantizar la atención para la población en situación de discapacidad en las entidades públicas, generando empleo con enfoque diferencial. Hoy las entidades del sector público, por ejemplo, no cuentan con personal para atender a personas en situación de discapacidad.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

La prioridad debe ser reducir la brecha de desigualdad en Bogotá, que está por encima del promedio nacional. Esto significa más inseguridad por falta de oportunidades para los jóvenes, significa que 42.000 niños están muriendo de hambre y significa una ciudad más segregada, más costosa y menos plural.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Lo primero que debemos hacer para mejorar la Seguridad en Bogotá es implementar una política seria e integral que diagnostique los delitos de la ciudad. En escasos seis (6) años, desde la creación de la Secretaría de Seguridad, han pasado por el cargo cinco (5) secretarios, cada uno, con una visión distinta y con un trabajo en promedio de un año y dos meses. ¿Qué tipo de estrategias y planes podemos implementar en la ciudad, cuando no hay ninguna continuidad? Desde mi perspectiva, debemos superar el problema de la delincuencia común con programas y proyectos de prevención que apunten a reducir las brechas de desigualdad. Los jóvenes de esta ciudad requieren más oportunidades para no caer en los circuitos delincuenciales. De igual manera, debemos combatir el crimen organizado con todas las herramientas que el Estado pueda disponer: inteligencia Policial y Militar, cámaras de seguridad, programas que impulsen zonas y barrios de Paz conformados por Policía y ciudadanía. Asimismo, debemos desarrollar una estrategia anticorrupción desde la secretaria de Seguridad en la cual se pueda denunciar a los miembros de la fuerza pública que no permiten que la Seguridad sea para todos, sin excepción.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Si. Creo firmemente en la desconcentración y descentralización del Estado, por lo que la propuesta de la alcaldesa Claudia López me gusta y está encaminada a resolver un problema de vigilancia y control. En Colombia es necesario que avancemos en la autonomía de los territorios y Bogotá especialmente requiere de un pie de fuerza mucho más robusto y con los recursos necesarios para atender la demanda. Bogotá es una ciudad que no puede seguir dependiendo de los recursos del Ministerio de Defensa, puesto que nuestra seguridad debe construirse bajo las dinámicas propias del territorio y bajo las directrices del alcalde de la ciudad en articulación con las demás entidades. Sin embargo, debo aclarar que esto no es un debate del Concejo de la ciudad, sino propiamente del Congreso de la República; el cual como ciudadano y concejal estaremos dispuestos a apoyar.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Modificarlo y hacer un tramo subterráneo. Bogotá merece que hagamos las cosas mejor, y en este caso requiere de un metro de carga pesada, que sea subterráneo, un Metro que sea el eje principal de la movilidad y no que sea un simple alimentador de la red de Transmilenio. El Metro que merece Bogotá es uno que sea capaz de cubrir la demanda de pasajeros y que no tenga afectaciones en el entorno urbanístico del centro de la ciudad (El Metro que necesitamos NO es el que está adjudicado). Además, hay que resaltar que el proyecto actual no cuenta con estudios y diseños a nivel de detalle, ni siquiera el consorcio actual ha cumplido con las entregas estipuladas, han pasado 7 años y medio y aún no conocemos el diseño de las estaciones, las distancias entre los pilotes del metro elevado, etc. Aún hay tiempo de modificar y corregir semejante barbaridad.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. El corredor verde de la Séptima debe suspenderse. Le pedimos a la alcaldesa dejar en manos del próximo Concejo y el futuro alcalde de la ciudad el debate sobre qué tipo de movilidad queremos en la principal arteria del borde oriental. Hay mucho malestar alrededor de la propuesta, sobre todo porque no contó con participación ciudadana incidente y no soluciona estructuralmente el problema de movilidad. El corredor verde es más una propuesta paisajística y de renovación urbana que una verdadera apuesta por solucionar la demanda de pasajeros del corredor oriental. Además, no le han contado a la ciudadanía que el corredor verde en ciertos puntos del trazado no se tiene el ancho suficiente para los buses y estaciones. En los renders la escala de los buses es más pequeña de lo que realmente son.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Debemos seguir densificando la ciudad, no podemos seguir con el modelo que nos planteó el exalcalde Peñalosa de expandir a Bogotá, no solo es ambientalmente problemático y pone en riesgo a las comunidades campesinas que viven en la ruralidad, sino que hace de la ciudad, una Bogotá supremamente costosa y desconectada de las necesidades ciudadanas. Por el contrario, necesitamos una ciudad compacta en la cual las personas puedan acceder en poco tiempo a la oferta de servicios. Obviamente desde una perspectiva humana en la que no se gentrifique, sino que sea orgánica, garantizando el bienestar y el respeto a los moradores. Una ciudad, como lo propone el urbanista colombiano Carlos Moreno, de 15 minutos.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

El problema de las basuras no solo se reduce al problema del relleno sanitario de Doña Juana, se debe implementar un modelo de reciclaje óptimo que no solo integre a los recicladores, sino a la ciudadanía, necesitamos transformar los hábitos de aprovechamiento de residuos de los cuales se permita transformarlos en energía. Debemos acabar con el relleno doña Juana una vez logremos implementar un programa de basuras cero.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Vincular a la ciudadanía, otorgar competencias reales y autónomas a los demás municipios, no puede ser una integración en benéfico de Bogotá y en detrimento de los demás. Pensar en una región supone respetar lo propio y acordar lo común.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si. Necesitamos más autonomía, mejor gestión administrativa y nuevas delimitaciones. La Democracia se articula y se operativiza mejor en poblaciones más pequeñas, con un aparato burocrático más robusto, y con mayor y mejor representación. Hay localidades más grandes que ciudades intermedias de Colombia y con muchos menos recursos para atender las necesidades. Es imperante un nuevo ordenamiento territorial para Bogotá que cuide sus ecosistemas y las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Acertada en el planteamiento de ordenamiento territorial, en el sistema distrital de cuidado, en el respeto por el trabajo informal, la gestión de la pandemia y en generación de oportunidades educativas para los jóvenes; negativa en la gestión de Seguridad y Movilidad.