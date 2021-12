El asesinato de la comerciante ocurrió el 20 de septiembre. Foto: Captura de pantalla

Tres meses después de que la comerciante de 56 años Nelsy Cortés fuera asesinada frente a su casa y en presencia de su familia, en el barrio Santa Isabel, su hija, Leidy Cardona creó una página en redes sociales para buscar información y colaboración de la ciudadanía para encontrar a los responsables del asesinato de su madre y hacer justicia.

Lea: Estos serán los días que no habrá atención para trámites de impuestos en Bogotá

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector, ocurrió cuando la víctima se encontraba acompañada de dos hombres mientras intentaba ingresar a una casa. Sin embargo, en ese momento llegó al lugar una moto con un sujeto de parrillero que al bajarse se resbaló y luego, cuando se levantó, le disparó a la mujer frente a sus acompañantes.

La familia de la víctima, en representación de su hija, contó que su madre era una mujer profundamente trabajadora y aseguró que no tenía enemigos. “Ya nada me la puede devolver, pero saber quién lo hizo me da esa tranquilidad que necesito”, manifestó Leydi Cardona a Noticias RCN.

En contexto: Asesinan una mujer frente a su familia en el barrio Santa Isabel, sur de Bogotá

Durante estas celebraciones de fin de año, la familia busca que el crimen no quede impune y, mediante una página en redes sociales, obtener información sobre el asesinato de la comerciante.

Los habitantes de ese sector, ubicado en la localidad Mártires, han denunciado múltiples hechos de hurto en motocicletas y vehículos que atacan a los transeúntes para despojarlos de sus pertenencias. También por medio de las redes los vecinos han compartido los hechos que han quedado registrados en las cámaras de seguridad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.