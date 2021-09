Asesinan una mujer frente a su familia en el barrio Santa Isabel, sur de Bogotá

Un video de cámara de seguridad captó el momento en que una motocicleta con dos ocupantes sigue el rastro de Nelsy Cortés y sus familiares. Ella y dos personas más se encontraban frente a una vivienda en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires y, mientras trataban de ingresar a su residencia la motocicleta se estaciona a un costado de la vía, el parrillero desciende del vehículo y corre hacia la víctima, el presunto homicida se cae, pero de inmediato se pone en pie para propinarle varios disparos a la mujer de 56 años.

>LEA: Balance de seguridad fin de semana de Amor y Amistad, movilidad en la calle 72 por obras de Metro y otras noticias de Bogotá

Luego de que la mujer cayera al suelo, uno de los acompañante trata de encarar al victimario, pero ante la intimidación con arma de fuego éste se detiene. El sujeto que activo el arma de fuego vuelve y se monta en la motocicleta para emprender la huida por una vía del sur de la capital. Según los familiares de la víctima el hecho habría ocurrido hace dos semanas, sin embargo, hasta el momento no se ha adelantado ningún proceso que permita identificar al responsable y las causas de su asesinato.

“Se ve cuando ellos llegan a la puerta de la casa, conversan, no sé qué están hablando y, en ese momento pasa una moto, después vuelve y baja en contravía y se baja uno de los que están en la moto, se cae, y luego le dan un tiro a mi mami y después le dan otro que es ahí cuando ella car”, contó Leidy Cardona, hija de la mujer a Noticias Caracol.

Le puede interesar: Presuntos ladrones de casas fueron víctimas de ‘motoladrones’ en Bosa, Bogotá.

Impactante video de asesinato a sangre fría de mujer de 56 años en Bogotá

Según el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, la semana que pasó fue la de menor registro de homicidios en la capital, pues se documentaron 16 casos. No obstante, este delito presenta un aumento si se compara con los años anteriores. Desde enero hasta agosto del presente año han ocurrido 754 asesinatos, cotejando con 2020 el incremento es de 15,3 % pues en dicho año fueron 654 casos, mientras que en el mismo periodo de tiempo en prepandemia se documentaron 656, por lo que el homicidio se ha incrementado en 14,9 %.

Lea también: En Amor y Amistad se atendieron 1.346 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto informó que se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional expida el decreto que regula la venta y el porte de armas traumáticas, que si bien se supone no son elementos con alto grado de letalidad, en lo corrido del año se han utilizado para realizar actos delictivos como hurtos y lesiones personales. De igual forma destacó que la Administración Distrital no ha valorado la medida de restringir el parrillero de moto, pues “esta restricción no afecta la comisión de delitos, pero sí afecta las actividades económicas”, sin embargo, las Secretarías de Seguridad y Movilidad estudian la medida de aumentar y mejorar la identificación de los elementos para motociclistas y se incrementaran los retenes en la calle.

El comandante de la Policía de Bogotá, destacó que durante el sábado 18 y domingo 19 de septiembre, gracias a los operativos generados, a las requisas rutinarias y a los puestos de control en vía pública se lograron incautar 1.511 armas blancas, 23 armas traumáticas y 25 de fuego.