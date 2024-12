Hincha de Nacional sufrió muerte cerebral tras accidente en Tintal Plaza

El hincha lleva ocho días hospitalizado en el centro comercial El Tintal. Foto: Archivo Particular

Los familiares de Carlos Andrés, un hincha de Atlético Nacional, todavía no se explican como su ser querido resultó con muerte cerebral después de salir a ver un partido de fútbol el miércoles 18 de diciembre. Ese día, el equipo por el cual simpatizaba Carlos, jugaba el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano, contra el Deportes Tolima.

En vista de que el encuentro estaba programado para las 7:00 P.M. del miércoles, Carlos Andrés salió al finalizar la tarde de ese día rumbo a un establecimiento comercial para ver el partido de su equipo. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro deportivo, Carlos Andrés no regresó a su casa.

A las 8:00 A.M. del día siguiente, al percatarse de que su marido no había pasado la noche en la casa, Sandra Villamizar (compañera sentimental del hincha afectado) decidió llamarlo al celular para verificar su estado de salud y ubicación. Sin embargo, la llamada no fue contestada por Carlos Andrés, sino por un funcionario del centro comercial El Tintal.

Esta persona le informó que su esposo había sufrido una aparatosa caída desde el segundo piso del centro comercial y que, por lo tanto, había tenido que ser remitido de urgencia a la Clínica de Occidente. De inmediato, Villamizar y los demás familiares del hincha se desplazaron al centro asistencial, en donde recibieron la noticia de que Carlos Andrés había sido diagnosticado con muerte cerebral, debido al impacto de la caída.

El parte de salud, a escasos días de finalizar el año, cayó como un balde de agua fría en la familia de este ciudadano. Pero, más allá de esta tragedia, los seres queridos de Carlos Andrés ahora se encuentran en una encrucijada por lo que, ellos consideran, una serie de contradicciones en las versiones acerca del accidente de su familiar.

La primera imprecisión, señala la esposa del herido, reside en el sitio en donde Carlos Andrés se habría caído. De acuerdo con las imágenes que el centro comercial compartió con ellos, se aprecia un espacio bastante reducido, en donde usualmente se mueven los carritos de supermercado desde el centro comercial, al parqueadero. Este lugar, dice la familia, es demasiado pequeño para el tamaño de su familiar, por lo cual les resulta ilógico que haya podido resbalarse y caer por ese margen tan estrecho.

“En los videos que nos dieron del bar se ve que sale con la chaqueta puesta… Nos parece ilógico esa caída en un espacio tan reducido. A mí me dijeron que fue de 1 a 1:30 a. m., pero ayer que fue a las 11:30 p. m.”, precisó Villamizar a Noticias Caracol.

Con base en lo anterior, la familia del hincha solicitó mayor celeridad a las autoridades, respecto a la investigación del accidente, y le solicitó al centro comercial las imágenes de las cámaras de seguridad, con el fin de verificar exactamente lo que sucedió. Mientras tanto, los directivos del centro comercial declararon que se encuentran disposición de la autoridad competente para aclarar todas las dudas sobre el confuso accidente.

