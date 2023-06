Hombre denuncia que le llegó el recibo de la luz por $53 millones en Soacha

El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, reportó el caso de este ciudadano, quien vive con su esposa y dos hijas. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Este lunes 5 de junio se dio a conocer, a través de un habitante de Soacha, Cundinamarca, el caso de un paciente oncológico que presenta un problema de energía en su casa luego de que el recibo del servicio público le llegara por casi $53.000.000 en su vivienda. Según informó el habitante a Noticias Caracol, al pedir la revisión del cobro del recibo de la luz, la empresa de energía le solicitó pagar $300.000 para una visita técnica.

La vivienda a la que llegó el recibo de la luz con dicho cobro, se encuentra ubicada en Parque Campestre de Soacha, lugar en el que viven Hermes, sus dos hijas y su esposa. Según cuenta el afectado, por más energía que gasten ‘no da para pagar 53 millones de pesos’.

“Me llega un recibo por $52.797,610, prácticamente 53 millones de pesos. ¿Quién puede consumir 53 millones de pesos en luz aquí? (...) Es que ni siquiera tenemos horno microondas porque se dañó. Aquí permanece prendido el televisor porque es lo que los niños ven y yo también en los momentos en los que estoy en la casa” señala Hermes González, propietario del apartamento.

Recibos de luz en Soacha

Luego de ello, el usuario interpuso la queja ante la empresa de energía Codensa, pero asegura que, para saber si hubo un error en la facturación, le piden pagar primero la visita de un técnico. También cuenta que le advirtieron que “si quería una revisión tenía que autorizar que me descontaran $300.000 para que viniera un técnico a revisar el contador, entonces les dije que yo no pagar eso porque básicamente ese error es de ustedes”, explicó.

El hombre manifiesta que, al encontrarse enfermo y recibir esta noticia, su calidad de vida se ha visto afectada en gran medida. “La verdad esto me tiene enfermo. Anímicamente estoy mal, no duermo por este tema. Yo me acuesto y paso las noches en vela solamente por esto, porque mucha gente me dice ‘sí, es un error’, pero para hacerlos caer en cuenta de este error (a la empresa) es un calvario grande”, concluyó el hombre.

Mientras tanto, la familia se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la empresa Codensa, encargada del servicio de luz de su zona.

