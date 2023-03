Hombre en UCI, tras ser presuntamente apuñalado por conductor de plataforma

Con respecto al conductor, los familiares del pasajero afectado indican que no se conoce su paradero, por lo cual, piden a las autoridades que se inicie una investigación que ayude a esclarecer los hechos. Foto: Óscar Pérez

Un nuevo caso de intolerancia entre un conductor y un pasajero se presentó este 20 de marzo en Bogotá. En esta ocasión, un empleado de una plataforma de transporte, presuntamente, le propinó cuatro puñaladas a un pasajero, luego de un altercado entre ambos, que se habría originado por el pago con un billete de $100.000.

Luego de llegar a su destino, un ciudadano le habría entregado un billete de $100.000 al conductor de un vehículo particular para efectuar el pago del servicio prestado. No obstante, el empleado de la plataforma de transporte se habría molestado con el usuario, alegando no contar con cambio.

Según contó un familiar del afectado en Blu Radio, el conductor no tenía la intención de devolver el billete, luego de que el pasajero se lo solicitara para intentar cambiarlo en algún local comercial cercano.

Ante esto, el usuario se habría molestado y se habría dado inicio a un intercambio de insultos y de golpes dentro del vehículo. La situación supuestamente escaló al punto de que el empleado empujó al pasajero, expulsándolo del carro, y afuera le propinó cuatro puñaladas en la espalda.

La víctima fue remitida a la Clínica de Occidente, donde se encuentra en estado crítico de salud, en tanto una de las heridas con arma blanca fue a la altura de uno de los pulmones. “No ha podido drenar lo que tiene en los pulmones (…) Está intubado, esperamos a ver cómo evoluciona en estos momentos de la primera cirugía”, agregó el familiar.

Con respecto al conductor, los familiares del pasajero afectado indican que no se conoce su paradero, por lo cual, piden a las autoridades que se inicie una investigación que ayude a esclarecer los hechos.

