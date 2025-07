Denuncian negligencia policial en caso de hombre quemado con ácido en Fontibón

Alfonso Leal, de 48 años, sufrió quemaduras de segundo grado tras sufrir un ataque con ácido en el barrio Boston, en Fontibón, en medio de un acto de intolerancia, Denuncia que, pese a que el agresor está identificado, sigue libre. Foto: Archivo Particular

Un repudiable caso de agresión con agentes químicos, ocurrido en vía pública de la localidad de Fontibón, dejó a un hombre de 48 años con un complejo cuadro de quemaduras en su rostro luego de que un sujeto, sin explicación alguna, le rociara ácido en medio de una discusión.

La víctima señala, además, que pese a que el sujeto ya está plenamente identificado, y que incluso el día del ataque estuvo en manos de la Policía, hoy sigue libre.

¿Qué pasó?

Los hechos ocurrieron hace poco más de una semana en una calle del barrio Boston, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Allí, la víctima, identificada como Alfonso Leal, iba caminando en compañía de su hermano cuando, sin motivo aparente, el señalado responsable se les acerca, empieza un cruce de palabras y en medio de la discusión, el agresor le lanzó ácido directamente al rostro, lo que le generó un cuadro de quemaduras de segundo grado. Todo quedó registrado en video.

“Yo venía con mi hermano de comprar lo del almuerzo y, así como se ve en los videos, el hombre se me abalanza y me empuja. Tuvimos un cruce de palabras, pero no pasó a mayores. Nosotros seguimos caminando y ahí fue cuando nos amenazó que nos iba a quemar”, aseguró la víctima en entrevista con CityTv.

Acto seguido el hombre le lanzó el ácido en la cara y tras el intento del hermano de la víctima por alcanzarlo y capturarlo, logró escapar. En los videos que dan cuenta de los hechos se ve que el agresor, quien viste camisa roja, una gorra y lleva consigo una bolsa, inicia la discusión, se le acerca a la víctima, la golpea, y finalmente, procede a atacarla con el químico.

El ataque le causó graves quemaduras de segundo grado en el rostro y en el cuello.

Denuncian negligencia por parte de las autoridades

Tras el grave ataque, Leal fue trasladado de urgencia al hospital de Fontibón, en donde recibió los primeros auxilios. El agresor, quien según su testimonio, llegó al mismo centro médico por su propia cuenta, pese a la presencia de la Policía, se fue del lugar como si nada hubiera pasado, y hoy continúa en libertad.

“No entendemos por qué las autoridades no lo capturaron. Yo llegué al hospital del Fontibón y él estaba ahí. Cuando se iba a ir, mi familia lo retuvo y llamó a la Policía, sin embargo, y lo volvieron a dejar ir. Es incomprensible que una persona con esa alta agresividad esté en la calle. La víctima hubiera podido ser un niño, una mujer una anciana. Yo llevo 8 días en el hospital. Mi familia está acabada, mis padres, mis hijos. Me afectó más del 20% de la cara y el proceso que sigue es complejo”, resaltó la víctima en entrevista con el citado medio.

Señala, además, que uno de los uniformados que atendió el caso argumentó ante su familia que la razón por la que el sujeto quedó libre, es porque se trataba de un paciente psiquiátrico. “No entiendo por qué nos dijo eso; es un policía y no un médico”, advierte la víctima.

Leal señala que por el riguroso proceso médico que debe cumplir, y por las secuelas del ataque, ya no puede seguir trabajando como lo venía haciendo. “En ese momento no sé de qué va a vivir mi familia”.

Entre tanto, mientras continúa con el lento y doloroso proceso de recuperación, exige celeridad en su caso y hace un llamado a las autoridades para que el responsable reciba un castigo ejemplar por el despiadado ataque que recibió por el simple hecho de cruzarse en el camino de este sujeto.

