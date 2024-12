Homicidio en Ciudad Bolívar empeora el balance en Bogotá: 1.111 homicidios en 2024

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

De nuevo, un crimen perpetrado en plena vía pública, consternó la tranquilidad de los habitantes de la capital del país. En esta oportunidad, un hombre de aproximadamente 29 años fue asesinado en plena vía pública del barrio El Perdomo, de la localidad de Ciudad Bolívar.

Todo comenzó horas antes de la media noche del jueves 19 de diciembre, cuando la víctima caminaba tranquilamente por una de las calles del barrio. Sin embargo, su recorrido se vio perturbado por la presencia de dos hombres en una motocicleta, quienes comenzaron a perseguirlo con el fin de atentar contra su vida.

Por varias cuadras, el ciudadano corrió desesperadamente para intentar salvar su vida y perderle rastro a los dos sicarios que lo persiguieron. No obstante, la velocidad del vehículo les dio ventaja a los delincuentes, que tras unos minutos de persecución, lo alcanzaron y lo ultimaron a cinco balazos ante la mirada atónita de los vecinos del sector.

En su intento desesperado por huir, tras cometer el asesinato, los ladrones no consiguieron prender nuevamente la moto en la cual se movilizaban, y tras varios intentos fallidos, optaron por dejar botado el vehículo y huir corriendo por las calles aledañas al lugar de los hechos. Minutos después llegó un grupo de patrulleros de la Policía, que se topó con la moto tirada en el piso junto a la víctima.

De momento, las autoridades no tienen claro los móviles del crimen, aunque por las características y algunos testimonios de vecinos de la zona, se baraja la hipótesis no confirmada de una retaliación por asuntos relacionados con el microtráfico. No obstante, vale la pena resaltar, todavía no hay una declaración oficial sobre las causas directas del homicidio.

Asimismo, la Policía trabaja con los testimonios, las cámaras del sector, así como con los detalles técnicos de la moto abandonada (placa y número de serie) para dar con el paradero de los homicidas.

Un 2024 violento

El 2024 será el año más violento en materia de homicidios en Bogotá; entre enero 1 y la primera semana de diciembre se presentaron 1.111 casos, superando en más de 100 la cifra de asesinatos correspondiente al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 1.003 casos, de acuerdo a las cifras de Policía Nacional.

La degradación de la seguridad en Bogotá se hace aún más evidente cuando, faltando menos de tres semanas para el final del 2024, ya se superaron las cifras de homicidios registradas no solo en el consolidado del año anterior, que alcanzó los 1084 casos, sino también la totalidad de casos del 2022, año en el que se presentaron 1017 homicidios.

En este mismo sentido, el 60% de los homicidios cometidos en Bogotá se cometieron con armas de fuego, evidencia del recrudecimiento de la violencia en la que está sumida nuestra ciudad.

Cabe señalar que septiembre fue el mes en el que se registraron más homicidios en lo corrido de 2024. Durante este periodo se presentaron 130 casos y un crecimiento del 32% con respecto al mismo mes de 2023, cuando se registraron 97 víctimas de este delito.

