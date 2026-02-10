Logo El Espectador
Bogotá
Hora cero del aseo en Bogotá: prórroga de contratos elimina el riesgo de improvisar

Los operadores de aseo continuarán, al menos dos años más, a cargo de las áreas de servicio exclusivo (ASE). Al organigrama se suma Aguas de Bogotá, que estará al frente de la recolección de 1.000 toneladas diarias de escombros y residuos voluminosos, para contrarrestar los puntos críticos. Con esto, ¿aplacará Galán las críticas?

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
10 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
El valor estimado de la ampliación de los contratos asciende a más de COP 447 mil millones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ciudad arranca este 12 de febrero la transición en la prestación del servicio de recolección de basuras. Gracias a la autorización que otorgó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), el Distrito pudo prorrogar los contratos con los cinco operadores de aseo que, durante ocho años, se encargaron de la limpieza de la ciudad, bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Como se trata de una prórroga, la operación no tendrá mayores cambios técnicos. Se espera, eso sí, mejoras en el servicio; en los controles a los...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
