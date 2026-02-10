Hora cero del aseo en Bogotá: prórroga de contratos elimina el riesgo de improvisar

El valor estimado de la ampliación de los contratos asciende a más de COP 447 mil millones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ciudad arranca este 12 de febrero la transición en la prestación del servicio de recolección de basuras. Gracias a la autorización que otorgó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), el Distrito pudo prorrogar los contratos con los cinco operadores de aseo que, durante ocho años, se encargaron de la limpieza de la ciudad, bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). Como se trata de una prórroga, la operación no tendrá mayores cambios técnicos. Se espera, eso sí, mejoras en el servicio; en los controles a los...