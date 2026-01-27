Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hospital San Juan de Dios une a Petro y a Galán: Torre Central, vejez y una demanda, claves

Una inversión de COP1.6 billones del Gobierno y la proyección del Distrito, aseguran el futuro del complejo hospitalario. Detalles del acuerdo que unió al presidente y al alcalde, y lo que falta para que la promesa sea realidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
28 de enero de 2026 - 12:27 a. m.
Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios.
Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Mayo de 2026 será clave para el futuro del Hospital San Juan de Dios. Tras 26 años acumulando polvo y frustraciones, se escribirá un nuevo capítulo en la salud de Colombia: el complejo recibirá al primera o primer paciente, tras su cierre en el año 2000. Un acuerdo político, en el que los protagonistas serán los ciudadanos y los trabajadores de la salud, pondría fin a una larga historia de pleitos y detrimentos.

Reviva el especial del San Juan de Dios:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

hospital san juan de dios

Servicios

Salud en Bogotá

Salud

Gustavo Petro

Carlos Fernando Galán

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.