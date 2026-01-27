Hospital San Juan de Dios une a Petro y a Galán: Torre Central, vejez y una demanda, claves

Después de dos años de reuniones largas, debates mediáticos, propuestas y conciliaciones, el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán zanjaron un acuerdo: poner en marcha un plan concreto para restaurar el San Juan de Dios. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Mayo de 2026 será clave para el futuro del Hospital San Juan de Dios. Tras 26 años acumulando polvo y frustraciones, se escribirá un nuevo capítulo en la salud de Colombia: el complejo recibirá al primera o primer paciente, tras su cierre en el año 2000. Un acuerdo político, en el que los protagonistas serán los ciudadanos y los trabajadores de la salud, pondría fin a una larga historia de pleitos y detrimentos.

